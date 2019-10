Rusia lansează o strategie naţională pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale Liniile directoare ale strategiei sunt prezentate intr-un decret publicat pe site-ul de internet al Kremlinului. Obiectivul este asigurarea unei "dezvoltari accelerate" a inteligentei artificiale pana in 2030, in vederea "independentei tehnologice" si a competitivitatii Rusiei. Guvernul de la Moscova urmeaza sa aloce fonduri pentru cercetarile in domeniu, sa faca mai accesibile informatiile si resursele pentru utilizatori si sa imbunatateasca sistemul de formare profesionala. Nu se specifica sumele avute in vedere, dar Putin a insarcinat executivul sa determine bugetul, care va fi directionat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

