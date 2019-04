Rusia lansează la apă în cadru festiv un submarin nuclear, denumit 'monstrul marin' Rusia a lansat la apa primul submarin nuclear, destinat sa transporte drone subacvatice 'Poseidon', un fel de torpile cu capacitate nucleara, in cadrul unei ceremonii desfasurate marti in prezenta unui numar mare de jurnalisti si camere de filmat la complexul 'Sevmas' din Severodvinsk (regiunea Arhanghelsk/nord/), informeaza publicatia Gazeta.ru si agentia de presa oficiala RIA Novosti, evenimentul avand loc pe fondul unui climat tensionat intre Federatia Rusa si Occident. Canalele de televiziune, indeosebi cele de stat, invitate in numar mare, nu au avut voie sa insiste pe submarinul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a asistat la lansarea unui nou tip de submarin, care urmeaza sa fie echipat cu viitoare drone submarine nucleare - o arma apocaliptica ce poate provoca un tsunami devastator, relateaza The Associated Press, citat de news.ro.Putin a asistat marti, in cadrul unei…

- Putin a asistat marti, in cadrul unei vizite la santierul naval militar de la Sankt Petersburg, la lansarea submarinului nuclear Belgorod, la fabrica Sevmas din Severodvinsk, in nord-vestul Rusiei, printr-o teleconferinta. Marina rusa a anuntat ca submarinul, care urmeaza sa fie dotat cu drone…

- CHIȘINAU, 11 apr – Sputnik. Vicepreședintele Comisiei Europene Maroš Šefcovic, responsabil pentru Uniunea Energetica, a declarat într-un interviu pentru RIA Novosti ca este mulțumit de ultima întâlnire trilaterala Federația Rusa și Ucraina cu privire la tranzitul…

- Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului federal rus) a avertizat miercuri NATO ca incalcarea regulilor de trecere a navelor ucrainene prin stramtoarea Kerci ar putea la duce la un conflict militar cu Rusia in Marea Neagra, subliniind - intr-o declaratie aprobata cu prilejul implinirii…

- Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului federal rus) a avertizat miercuri NATO ca incalcarea regulilor de trecere a navelor ucrainene prin stramtoarea Kerci ar putea la duce la un conflict militar cu Rusia in Marea Neagra, subliniind - intr-o declaratie aprobata cu prilejul implinirii…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a anuntat marti ca a dispus industriei de aparare a Rusiei sa dezvolte o noua generatie de sateliti militari care sa ajute armata in obtinerea celor mai exacte informatii si date cartografice, informeaza agentia de presa RIA Novosti si portalul Gazeta.ru,…

- Dmitri Smirnov, presedintele Comisiei Patriarhiei ruse pe probleme de familie, protectia mamelor si a copiilor, a apreciat luni intr-o interventie la postul de radio 'Govorit Moskva' ca etnicii rusii vor inceta sa mai fie majoritari in Federatia Rusa catre orizontul anului 2050, potrivit agentiei…

- Rusia este deschisa dialogului, dar nu va bate la usi inchise, a declarat presedintele rus Vladimir Putin in timpul discursului sau anual sustinut miercuri in fata celor doua camere reunite ale Parlamentului rus, cu referire la relatiile in prezent tensionate dintre Federatia Rusa si SUA, dupa retragerea…