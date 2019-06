Rusia: Justiţia a decis consemnarea la domiciliu a jurnalistului de investigaţie Ivan Golunov Un tribunal din Moscova l-a eliberat sambata pe jurnalistul rus de investigatii Ivan Golunov si a decis consemnarea acestuia la domiciliu dupa inculparea sa in cursul aceleasi zile pentru tentativa de trafic cu droguri, in ceea ce se considera a fi o incercare de a impiedica anchetele sale despre coruptie, informeaza duminica dpa. Golunov, care lucreaza pentru Meduza, o platforma media cu sediul in Letonia, critica fata de Kremlin, a fost examinat in spital sambata dupa-amiaza, dupa ce a acuzat politia ca l-a batut in timpul arestarii sale, potrivit agentiei de stiri Interfax. Doctorii au decis… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

