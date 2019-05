Rusia: Jurnalist atacat de un lider important

Stiri pe aceeasi tema

- Klimkin a indicat ca a transmis acest avertisment omologilor sai occidentali in discutiile avute duminica seara si luni la Bruxelles. 'Daca veti accepta (ridicarea presiunii sanctiunilor), asa cum doresc cateva tari, voi iesi in aceeasi zi si voi spune ca nu mai exista niciun fel de "Minsk" si nu…

- In total, 37 de persoane au supravietuit din totalul celor 78 de pasageri si membri ai echipajului unui avion al companiei ruse Aeroflot care a luat foc in zbor duminica la scurt timp dupa decolarea de pe Aeroportul Seremetievo din Moscova, aeronava fiind nevoita sa aterizeze de urgenta, cuprinsa de…

- In total, 37 de persoane au supravietuit din totalul celor 78 de pasageri si membri ai echipajului unui avion al companiei ruse Aeroflot care a luat foc in zbor duminica la scurt timp dupa decolarea de pe Aeroportul Seremetievo din Moscova, aeronava fiind nevoita sa aterizeze de urgenta, cuprinsa…

- Statele membre ale Uniunii Europene au cheltuit in anul 2017 peste 31,2 miliarde euro pentru servicii de protectie impotriva incendiilor, aproape 300.000 de persoane fiind angajate ca pompieri in Uniunea Europeana...

- Volodimir Zelenski le-a cerut astazi tarilor occidentale sa inaspreasca sanctiunile impotriva Moscovei, care a decis sa simplifice procedurile de acordare a pasapoartelor ruse pentru locuitorii din Donetk si Lugansk, regiuni separatiste din estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Ucraina conteaza…

- CAB cere CSM sa ii recunoasca gradul profesional fostei șefe a DNA Laura Codruța Kovesi. Foto: EPA/Agerpres. Curtea de Apel Bucuresti obliga Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii sa îi recunoasca fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kövesi, gradul profesional corespunzator…

- Mii de persoane au manifestat duminica in Rusia impotriva unui proiect de lege in domeniul internetului despre care spun ca este o tentativa de cenzura si de izolare a tarii de restul lumii, transmit agentiile AFP si dpa.O manifestatie autorizata s-a desfasurat la Moscova, in timp ce proteste…

- Mii de persoane au manifestat duminica in Rusia impotriva unui proiect de lege prin care se doreste crearea unui internet independent, dar care este considerat de criticii acestei initiative ca fiind o tentativa de cenzura si de izolare a tarii de restul lumii, transmit agentiile AFP si dpa. O manifestatie…