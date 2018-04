Stiri pe aceeasi tema

- Delegația britanica a numit miercuri ”perversa” propunerea Rusiei de a investiga impreuna otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pe 4 martie in Salisbury, in cadrul unei reuniuni speciale a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), solicitata de Rusia, relateaza AFP și Reuters.

- Ministerul Apararii din Letonia și-a exprimat ingrijorarea fața de un anunț neașteptat al Rusiei, care intenționeaza sa efectueze trageri de racheta in Marea Baltica, intre Letonia și Suedia, saptamana viitoare.

- Vladimir Putin a fost reales fara surprize pentru un al patrulea mandat de președinte al Rusiei. Liderul de la Kremlin a caștigat cu peste 75% din voturi, fiind al doilea președinte dupa Stalin care sa se afla la putere vreme de 20 de ani. Medicul personal al Babei Vanga a afirmat…

- Un responsabil guvernamental polonez a fost arestat de serviciile de securitate din Polonia, fiind banuit ca a furnizat Rusiei informatii secrete despre tacticile pe care guvernul de la Varsovia intentioneaza sa le foloseasca in vederea blocarii constructiei gazoductului Nord Stream 2, care va lega…

- Platforma Tumblr a informat ca a descoperit activitatea grupului la sfarsitul anului 2017, ajutand la o investigatie care a dus la acuzarea a 13 indivizi care aveau legaturi cu Agentia rusa de Cercetare pe Internet (IRA).Intr-un comunicat, Tumblr a anuntat ca cele 84 de conturi suspecte…

- Conform intelegerii, care a fost mediata de Rusia, gruparea Ahrar al Sham, care controleaza localitatea asediata, a acceptat sa depuna armele, in schimbul asigurarii trecerii libere spre zone din Siria controlate de insurgenti. Luptatorii care raman pot beneficia de gratiere din partea autoritatilor,…

- Parchetul rus a cerut noua ani de inchisoare pentru istoricul rus Iuri Dmitriev, membru al ONG-ului Memorial, cunoscut pentru cercetarile sale asupra persoanelor disparute in timpul terorii staliniste si acuzat de...

- Ministrii de Externe ai statelor Uniunii Europene au adoptat luni o pozitie de "solidaritate" cu Marea Britanie, cerand Rusiei sa ofere clarificari privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Guvernul de la Londra sustine ca Moscova se afla in spatele atacului neurotoxic…

- Vladislav Voloshyn a fost gasit mort in locuinta sa din orasul Mykolaiv. El a fost transportat cu o ambulanta la spital, insa nu a putut fi salvat.Rudele pilotului care erau in apartament in momentul incidentului au spus ca in ultima perioada barbatul trecea printr-o depresie.Oficialii…

- Ministrul german de Externe a precizat ca Uniunea Europeana trebuie sa continue dialogul cu Rusia, in pofida numeroaselor probleme.”Rezultatul alegerilor din Rusia a fost la fel de nesurprinzator precum circumstantele in care s-a desfasurat scrutinul. Din cate am vazut, nu putem spune ca…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru castigarea unui nou mandat de presedinte al Rusiei. ”Din toata inima mea, felicitari lui Vladimir Putin pentru o victorie increzatoare in alegeri si realegerea la presedintia Federatiei Ruse. In calitate de presedinte…

- Otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, atribuita Moscovei intr-o maniera 'foarte probabila' de catre premierul britanic Theresa May, pare a fi un act al Rusiei, a declarat marti presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters. 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest…

- "Nu a existat niciun program de dezvoltare de arme chimice sub numele 'Noviciok' nici pe vremea URSS, nici in Rusia", a subliniat Riabkov, citat de Interfax. Reactia sa survine dupa ce Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au afirmat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura…

- Vladimir Putin, fostul ofiter KGB aflat in fruntea Rusiei de mai bine de 18 ani, avand toate sansele de a obtine un al patrulea mandat in alegerile de duminica, 18 martie, intrupeaza cu autoritate ambitia unei 'Rusii Mari' ce si-a regasit puterea, noteaza AFP. 'Nimeni nu vroia sa ne vorbeasca,…

- Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte de a trece la eventuale…

- Vil Mirzayanov, in varsta de 83 de ani, a declarat ca este convins ca presedintele rus Vladimir Putin este responsabil, avand in vedere ca Rusia controleaza cu strictete rezervele de Novichok si ca dezvoltarea neurotoxinei implica un proces prea complicat pentru un cetatean obisnuit. "Faptul…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat marti ca priveste "cu cea mai mare seriozitate" acuzatiile Londrei la adresa Moscovei in afacerea otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. "Cancelarul condamna ferm acest atac, afirmand ca priveste cu cea mai mare seriozitate…

- Acuzatiile vizand Rusia reprezinta "alta campanie de informatii si politica bazata pe provocare", a declarat o purtatoare de cuvant a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova, citata de agentii ruse de presa. Zaharova a catalogat drept un "spectacol de circ in Parlamentul britanic" acuzatiile premierului…

- Regimul de la Kremlin a catalogat, luni seara, acuzațiile Marii Britanii potrivit carora Rusia este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, drept „spectacol de circ”.

- Atacul cu substanța neurotoxica de lupta care l-a trimis in spital fara perspective pe colonelul GRU Sergei Skripal, cel care a lucrat pentru MI6 și era refugiat in Marea Britanie, a ridicat semnalul de alarma vizand asasinatele la comanda in strainatate ale liderilor și rebelilor ceceni, opozanților…

- Kremlinul a respins vineri orice idee ca si-ar dori sa relanseze o "cursa a inarmarilor" cu SUA, la o zi dupa discursul foarte ferm al presedintelui Vladimir Putin, in care el a laudat armele "invincibile" ale Rusiei, relateaza AFP. "Rusia nu are intentia de a se lansa intr-o cursa a inarmarilor", a…

- Procurorul special care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, Robert Mueller, a renuntat la aproape 24 de acuzatii de frauda aduse lui Rick Gates, un martor cheie care a fost de acord sa coopereze in cadrul investigatiei, scrie The Guardian, conform news.ro.El…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema amenințarilor directe ale Rusiei de la frontiera flancului estic al NATO și UE.Adevarul: Rusia este cotata ca sursa de amenintari directe pentru intregul flanc estic al NATO si UE, inclusiv…

- Alina Zagitova, o adolescenta in varsta de doar 15 ani, este noua regina a patinajului artistic. Sportiva ce concureaza pentru Echipa Sportivilor Olimpici din Rusia a avut o evolutie uimitoare, vineri, si a adus prima medalie de aur a delegatiei ruse.

- Casa Alba intentioneaza sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, au anuntat miercuri inalti responsabili ai Administratiei Trump, respingand acuzatiile de "indulgenta" la adresa Moscovei, informeaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Greii din politica care au SCAPAT de vigilența…

- ”Nu exista nicio dovada a implicarii Rusiei și a cetațenilor acesteia in influențarea alegerilor americane”, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, comentand acuzațiile Departamentul de Justiție al SUA impotriva a 13 cetațeni ruși. Anterior, Ministerul rus de Externe a anunțat…

- Duminica, 18 februarie, la Catedrala Mitropolitana „Nasterea Domnului” din mun. Chisinau, vor fi aduse din Rusia, icoana si particele din moastele Fericite Matrona din Moscova. Sfinta Fericita Matrona, pe care Sfintul Ioan de Kronstadt a numit-o „al optulea stilp al Rusiei” se bucura de o mare cinstire…

- Acuzatiile de dopaj institutionalizat formulate la adresa Rusiei sunt au aparut pentru ca Statele Unite "nu ne pot invinge in lupta dreapta", a afirmat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP.

- Acuzatiile de dopaj institutionalizat formulate la adresa Rusiei sunt au aparut pentru ca Statele Unite "nu ne pot invinge in lupta dreapta", a afirmat duminica ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP. "Cred ca este o forma de concurenta fara scrupule, pentru ca echipa…

- Rusia va trebui sa suporte ”consecintele” daca intervine in alegerile de la jumatate de mandat in Statele Unite, a avertizat secretarul de Stat american Rex Tillerson, in cursul unui turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP conform News.ro . Intr-un interviu acordat postului Fox News, Rex…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat la Constanta ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- Procurorul special Robert Mueller se concentreaza asupra declaratiilor lui Donald Trump Jr despre o intalnire controversata cu o avocata rusa, care a avut loc in timpul campaniei prezidentiale americane in 2016, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie AFP conform News.ro . Fiul lui Donald Trump a…

- FBI a contestat intentia republicanilor de a face public un memoriu care ar releva o atitudine anti-Trump a agentiei, scrie BBC. „Suntem foarte ingrijorati de faptul ca acest material omite anumite aspecte iar acest lucru are un impact puternic asupra acuratetii documentului”, se arata intr-un comunicat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva raportului care contine numele unor membri ai administratiei prezidentiale din Rusia, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul de Trezorerie…

- Mike Pompeo, directorul CIA, a declarat, in cadrul unui interviu acordat pentru BBC, ca Rusia vizeaza sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an, adaugand ca activitatea Rusiei de a se implica in afacerile interne ale altor state a ramas constanta.

- Acțiunile opoziției conduse de Alexei Navalnii, care au avut loc ieri in zeci de orașe ale Rusiei, nu sunt considerate la Kremlin drept o amenințare politica la adresa președintelui Vladimir Putin. La 29 ianuarie, Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, a declarat jurnaliștilor ca:…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ''ministri'' separatisti, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni…

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…

- Compania Facebook a avertizat luni ca nu poate oferi garantii ca social media sunt in general bune pentru democratie, dar a subliniat ca face tot posibilul pentru a impiedica interventia in alegeri a Rusiei sau a altora, relateaza Reuters. Raspandirea de informatii false sau inselatoare…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti. 'Se vor lua masuri ce vor fi considerate…

- CHIȘINAU, 5 ian — Sputnik. Sarcina fiecarui stat consta în îmbunatațirea imaginii pe plan internațional. Acest lucru poate fi realizat cel mai des prin diverse proiecte cultural-umanitare, cum ar fi cinematografia. Orice mențiune care apare în filmele artistice…