Rusia, ISIS, atentat: O femeie a declanşat explozibilul 'O tanara neidentificata s-a aruncat in aer cu explozibilul pe care il avea asupra sa, la periferia orasului Groznii', a declarat Apti Alaudinov, ministrul de interne interimar al Ceceniei. Explozia, care nu a produs victime, a avut loc in apropierea unui post al politiei cecene in nord-vestul orasului, a precizat ministrul. Confuntari armate tot mai rare, dar ISIS acționeaza Confruntarile armate si atacurile impotriva autoritatilor si a fortelor de ordine au devenit tot mai rare in Cecenia, dar raman destul de frecvente in republica vecina Daghestan, din Caucazul rus. Totusi,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

