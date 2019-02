Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin a anuntat vineri seara ca îsi rezerva dreptul de a lua masurile adecvate ca reactie la decizia Statelor Unite de suspendare a obligatiilor asumate în cadrul Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF). "Moscova îsi…

- Diplomatia rusa a denuntat vineri decizia SUA de a se retrage din INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova), afirmand ca acest demers se inscrie in "strategia" americanilor de a "se debarasa de obligatiile" internationale, relateaza AFP, dpa si…

- In 2018, Departamentul de Stat American (echivalentul Ministerului de Externe din Romania), a angajat compania Transiris pentru a crea strategia de imagine a Statelor Unite in lume. Compania Transiris este condusa de un roman, Silvian Centiu, si are...

- Ministerul de Externe rus a anuntat sambata ca Statele Unite au retinut un cetatean rus, la cateva zile dupa ce Moscova a retinut un fost puscas marin american sub banuiala de spionaj, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Fostul puscas marin Paul Whelan a fost arestat de Serviciul federal…

- "Noi suntem demonizati pentru a mentine Europa disciplinata si a consolida legatura euroatlantica", a afirmat Lavrov intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, potrivit unei transcrieri a Ministerului rus de Externe. "Acest lucru se refera de asemenea la incercarile de a orchestra…

- Rusia respinge acuzatiile Statele Unite si NATO de incalcarea Tratatului INF, un document istoric care interzice o intreaga clasa de arme nucleare, relateaza The Associated Press. ”Rusia respecta cu strictete prevederile tratatului, iar partea americana stie acest lucru”, a declarat marti,…

- Dupa ora 6 dimineata, electoratul poate sa inceapa sa voteze. Votul de marti este foarte important pentru presedintele de la Casa Alba, acest vot aratand daca electoratul este multumit de activitatea presedintelui la jumatate de mandat si este crucial pentru presedinte. Daca Trump va iesi…