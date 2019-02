Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…

- NATO nu intentioneaza sa desfasoare noi rachete nucleare in Europa, a declarat, pentru Reuters, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa anuntul Statelor Unite privind retragerea din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat in 1987 intre Washington…

- NATO nu intentioneaza sa desfasoare noi rachete nucleare in Europa, a declarat vineri pentru Reuters secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa anuntul Statelor Unite privind retragerea din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat in 1987 intre Washington…

- Diplomatia rusa a denuntat vineri decizia SUA de a se retrage din INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova), afirmand ca acest demers se inscrie in "strategia" americanilor de a "se debarasa de obligatiile" internationale, relateaza AFP, dpa si…

- Diplomatia rusa a denuntat vineri decizia SUA de a se retrage din INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova), afirmand ca acest demers se inscrie in "strategia" americanilor de a "se debarasa de obligatiile" internationale, relateaza AFP, dpa si…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat marti ca Rusia se poate dota usor cu rachete - terestre - cu raza inermediara de actiune, daca Statele Unite isi pun in aplicare amenintarea cu retragerea din Tratatul INF din 1987, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Statele Unite au acuzat Moscova…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP. ''Discutiile se vor…