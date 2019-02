Rusia isi suspenda activitatea la INF si va dezvolta rachete hipersonice

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza...

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la de...

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat, care a intrat in vigoare tot azi,

- Rusia a suspendat tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat in epoca Razboiului Rece, dupa decizia similara a Statelor Unite, a anunțat sambata Vladimir Putin, citat de Reuters, transmite Hotnews. ”Partenerii americani au declarat ca au suspendat participarea la acord, o ...

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…