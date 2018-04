Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat joi, in cadrul unei convorbiri cu emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, ca refugiatii ar putea incepe sa revina in regiunea Ghouta Orientala incepand de duminica sau luni, a anuntat RIA Novosti citata de Reuters.Armata siriana pregateste…

- Rusia a trimis pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul amplificarii tensiunilor cu Occidentul, avioane militare in zona Polului Nord, deasupra Americii de Nord, unde Fortele Navale SUA efectueaza exercitii, scrie Mediafax.Avioane militare dotate cu armament antisubmarin…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a anuntat, marti, ca 65% din suprafata provinciei siriene Ghouta Orientala este 'libera de teroristi', transmite agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Ministerul Apararii rus a declarat anterior ca numarul total al civililor,…

- Rusia nu a primit informatii suficiente despre atacul neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, a declarat ambasadorul Rusiei la Londra, Aleksandr Iakovenko, punand sub semnul intrebarii acest caz. "Britanicii ascund de noi rezultatele evaluarilor…

- Moscova va expulza in curand un numar de diplomați britanici din Rusia, ca raspuns la acțiunile similare ale Londrei, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de RIA Novosti. „Obligatoriu“, – a raspuns Lavrov, intrebat daca Moscova are de gand sa expulzeze diplomații britanici din…

- 'Echipajul unui avion de vanatoare MiG-31 a efectuat o lansare de proba a unei rachete hipersonice de inalta precizie Kinzhal', a informat Ministerul Apararii rus intr-un comunicat de presa. Lansarea a avut loc dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a prezentat respectiva racheta si restul arsenalului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe de alta…

- Iskander-M, sistemul de rachete balistice cu raza scurta de actiune al Rusiei, nu va avea rival pe plan international pana cel putin in 2025, a declarat miercuri comandantul-sef al fortelor terestre ale armatei ruse, general-colonelul Oleg Saliukov, intr-un interviu pentru ziarul oficial al Ministerului…

- Polițiștii au descoperit la locul incidentului un obiect neidentificat pe care l-au ridicat. Amintim ca Skripal, în vârsta de 66 de ani, a fost spitalizat cu suspiciune de otravire, iar la ora actuala se afla în secția de terapie intensiva. Însoțitoarea sa în…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat in timpul unei intalniri electorale ca si-ar fi dorit sa impiedice prabusirea URSS, dar ca nu ar vrea sa traiasca intr-o alta epoca istorica, deoarece stramosii sai au fost tarani iobagi, relateaza agentia oficiala de presa RIA Novosti. In acelasi…

- Rusia analizeaza posibilitatea denuntarii Conventiei Europene a Drepturilor Omului si incetarii cooperarii sale cu Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), in cazul in care linia antiruseasca a deciziilor judecatoresti nu va fi corectata, au declarat joi surse guvernamentale pentru RIA Novosti."Autoritatile…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a refuzat sa comenteze afirmatiile facute de ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, care a numit scuturile antiracheta ale NATO „umbrele gaurite”. Fifor sustine ca Romania este cel mai important pilon de securitate de la Marea Neagra.

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila. "Se pare ca sistemul antiracheta (NATO -n.red.)…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila.

- Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit unor surse. Miercuri au aparut informatii ca hackeri avand legaturi cu Rusia, acuzati pentru o serie de atacuri cibernetice…

- Hackeri din Rusia au accesat retelele informatice ale Ministerului german de Externe si ale Ministerului Apararii, au declarat miercuri dupa-amiaza surse citate de presa de la Berlin. - continua -

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat un armistitiu zilnic la periferia Damascului, incepand de marti, si crearea unui coridor umanitar pentru evacuarea civililor, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentia RIA Novosti.

- Occidentul incearca sa ''atraga'' tarile balcanice in NATO, punandu-le in fata unei alegeri - ori Vest, ori Rusia - fara sa traga invataminte din experienta ucraineana, a declarat joi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, intr-o conferinta la Universiatea din Belgrad, in cea de-a…

- Recepția finala a noilor tancuri rusești ”Armata” se amana iar din cauza lipsei de fonduri și a problemelor tehnice, susține publicația The Times. Nu este inca un eșec in șirul altor proiecte militare din Rusia, ci un „eșec total al Ministerului Apararii al Rusiei”, comenteaza publicatia. Potrivit…

- Afirmatiile Statelor Unite potrivit carora Rusia isi sporeste capacitatile in Marea Neagra sunt ''clar o minciuna'', a declarat marti, pentru agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, Evgheni Serebrennikov, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei…

- Un atac armat a avut loc la un festival din Rusia, cel puțin cinci persoane decedand, iar alte patru fiind ranite. Un barbat a deschis focul asupra oamenilor aflați la festivalul ținut in orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat autoritatile locale. Atacatorul a fost impușcat mortal…

- Ionuț Nedelcearu a plecat azi de la Dinamo in Rusia, la UFA, pentru 600.000 de euro. Fundașul de 21 de ani, crescut la echipa alb-roșie, a avut un mesaj emoționant pentru fanii, postat pe contul de Instagram. ...

- Ministerul Apararii rus a cerut marti ajutorul Turciei pentru recuperarea fragmentelor avionului de lupta rusesc Su-25, doborat de rebeli la 3 februarie cu o racheta sol-aer deasupra provinciei Idlib, nord-vestul Siriei, unde se afla o 'zona de dezescaladare' controlata de Turcia, in conformitate…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times,…

- Avionul Su-25 care aparținea armatei ruse a fost doborât sâmbata, în provincia Idlib. Pilotul s-a catapultat, însa a fost ucis în timpul confruntarilor cu teroriștii. Ministerul Apararii al Federației Ruse a declarat ca avionul a fost doborât cu un lansator portabil…

- Dmitri Medvedev, premierul Rusiei, a aprobat transferul de avioane militare pe o insula disputata situata in apropierea Japoniei, pe fondul tensiunilor generate de instalarea unui sistem antibalistic american pe teritoriul nipon, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti.…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, "probabil si-a pierdut ratiunea", considera Ministerul rus al Apararii, pe fondul acuzatiilor privind presupuse planuri ruse de comitere a unor acte de sabotaj in Marea Britanie. "Probabil ca si-a pierdut ratiunea", a declarat Igor Konasenkov,…

- Gavin Williamnson, ministrul britanic al Apararii, a avertizat intr-un interviu ca Rusia cauta metode prin care sa poata provoca haos in Marea Britanie și sa cauzeze mii și mii de morți. Williamnson a spus ca vizate sunt, in principal, infrastructurile de energie și telecomunicații. Intr-un interviu…

- Ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed al-Attiyah, a declarat, joi, ca Guvernul de la Doha poarta negocieri avansate pentru achizitionarea sistemelor de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla…

- Rusia este angajata in negocieri pentru livrarea de sisteme de aparare antiracheta S-400 in unele tari din Orientul Mijlociu (OM) si Asia de Sud-Est interesate sa achizitioneze astfel de sisteme, informeaza marti mass-media ruse, citate de agentia de presa Xinhua, potrivit Agerpres.'Alte tari,…

- O furtuna a avariat componente ale sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400 in timp ce erau expediate catre China, a anuntat vineri agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Nava a adus componentele avariate in portul rusesc Ust-Luga pentru a fi evaluate, a declarat Maria…

- Numerosi rusi, printre care si presedintele Vladimir Putin, s-au scufundat in noaptea de joi spre vineri in raurile si lacurile inghetate, pe un frig extrem, care a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, acest ritual care marcheaza Boboteaza pe rit vechi, informeaza AFP. Inconjurat…

- Opt elevi și o profesoara au fost raniți, luni, intr-o școala din regiunea rusa Permi, ca urmare a unui atac cu cuțitul. Doi indivizi au fost reținuți. „Doi infractori mascati au atacat o profesoara si elevi. In urma atacului, noua persoane au fost ranite: profesoara si opt elevi”, a declarat pentru…

- Unsprezece elevi si o profesoara au fost raniti luni într-o scoala din Rusia în regiunea Permi (Ural), dupa un atac cu cutit întreprins de doi indivizi cu cagule pe cap, cei doi atacatorii fiind deja retinuti de politie, relateaza RIA Novosti si EFE, preluat de AGERPRES și MOLDPRES. …

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…

- Rusia ar putea sa se retraga din Organizația Mondiala a Comerțului (OMC), daca organizatia va aproba cererea UE pentru plata de catre Moscova a 1,39 miliarde de euro anual, din cauza restricției importurilor de carne de porc, a declarat primul adjunct al presedintelui Comitetului Economic al Consiliului…