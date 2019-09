Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat luni desfasurarea de sisteme de aparare antiaeriana de ultima generatie S-400 in arhipelagul Novaia Zemlea din Arctica, regiune strategica unde in ultimii ani Moscova isi intareste prezenta in toate domeniile, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Sistemele S-400 au fost desfasurate…

- Prima centrala nucleara plutitoare din lume, dezvoltata de catre Rusia, a ajuns sambata la portul sau permanent din Pevek, mica localitate din Siberia estica, dupa ce a calatorit 5.000 de kilometri in Arctica, in ciuda temerilor militanților pentru apararea mediului legate de consecințele pentru aceasta…

- Un val de dezbateri a avut loc legat de posibila blocare a ajutorului acordat catre Ucraina, in valoare de 250 de milioane de dolari – ridicat de Congresul American la 300 de milioane de dolari – de catre administratia Trump.

- O expediție navala a cartografiat cinci noi insule în nordul îndepartat al Rusiei, descoperite de catre o studenta care a analizat imagini din satelit cu topirea unui ghețar, relateaza BBC. Înainte de descoperirea facuta Marina Migunova în 2016 insulele erau ascunse sub ghețarul…

- Ryanair a avertizat angajatii ca are cu 500 de piloti mai multi si 400 de membri ai echipajului în plus, iar în urmatoarele saptamâni vor fi anuntate concedieri, transmite Reuters, citata de Agerpres. Seful Ryanair, Michael O'Leary, a facut declaratia într-un material…

- Prima platforma de car-sharing cu masini electrice care opereaza in Bucuresti, Spark, s-a lansat miercuri oficial, cel mai mic tarif cerut clientilor fiind de 1,20 lei/minut pentru inchirierea unui model compact Renault Zoe. Clientii interesati sa foloseasca acest serviciu de car-sharing pot…

