- Ministerul rus de Interne a anunțat marți ca renunța la ancheta care îl viza pe ziaristul de investigații Ivan Golunov, acuzat de trafic de droguri într-un dosar care a provocat indignarea societații civile, scrie AFP."Golunov va fi eliberat astazi de arestul la domiciliu și…

- Doua feriboturi hibrid RoRo pentru Seaspan Ferries urmeaza safie construite la Santierul Naval Damen Mangalia. Fiecare dintre cele doua nave inovatoare are o lungime de 149 de metri, si a fost proiectata astfel incat sa permita incarcarea si transportul pe culoare cu o lungime totala de 1.034 metri.…

- Diplomati importanti din Statele Unite, Rusia si alte state care au granita cu Arctica se intalnesc, astazi, in Finlanda, pentru a discuta despre politici ce privesc regiunea polara, in contextul in care tensiunile sunt din ce in ce mai mari in ceea ce priveste contracararea incalzirii globale si accesul…

- Grupul rus Gazprom a raportat o crestere de peste 100% a profitului net in 2018, gratie vanzarilor record de gaze spre Europa, in pofida presiunilor asupra statelor membre UE pentru a-si diversifica surselor de aprovizionare, transmite Reuters. Gazprom, companie responsabila pentru 5% din…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un se va deplasa in Rusia la sfarsitul lunii aprilie pentru un summit bilateral cu presedintele Vladimir Putin, a anuntat Kremlinul, intr-un comunicat, transmit AFP si Reuters. 'La invitatia lui Vladimir Putin (...) Kim Jong Un se va deplasa in Rusia pentru o vizita…

- Directorul in exercitiu al Serviciului Secret al SUA, Randolph 'Tex' Alles, a declarat luni ca nu a fost demis, descriind schimbarea sa ca parte a unei "tranzitii organizate in cadrul conducerii" Departamentului pentru Securitate Interna, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Presa:…

- NATO implinește joi, 4 aprilie, 70 de ani de existența, ocazie potrivita de sarbatoare și de introspecție. La intrarea in a opta sa decada de existența, Alianța are multe motive și sa sarbatoreasca, dar și de reflecție: cea mai de succes alianța militara din istorie se confrunta in prezent cu o amenințare…

- Romania le-a platit rușilor de la Gazprom cea mai mare factura la gaze din ultimii cinci ani, in condițiile in care, in primele doua saptamani din 2019, importurile au crescut cu 40%, potrivit zf.ro . Publicația noteaza ca, in 2018, Romania a avut nevoie de 1,32 de miliarde de metri cubi de gaz rusesc,…