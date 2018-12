Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au anuntat sâmbata ca interzic importurile din Ucraina pentru zeci de produse, printre care grâu, ciocolata si bere, ca raspuns la sanctiunile economice ale Kievului împotriva Moscovei pentru presupusul sau rol

- ''Decizie: UE prelungeste in mod unanim sanctiunile economice impotriva Rusiei, data fiind lipsa progreselor in implementarea acordurilor de la Minsk'', a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Aceste sanctiuni sunt prelungite din sase in sase luni din iulie 2014. "Este…

- Ucraina le interzice barbatilor rusi care au intre 16 si 60 de ani sa intre pe teritoriul tarii. Decizia vine ca urmare a instituirii legii martiale, care presupune un regim de securitate sporit in special la granita cu Rusia. STIREA SE ACTUALIZEAZA

- Angela Merkel a incercat sa tempereze tensiunile din Marea Neagra, subliniind ca actuala criza nu poate fi rezolvata printr-o intervenție militara.Intre timp, Ucraina acuza Rusia ca ii blocheaza cele doua porturi din Marea Azov.

- Autoritatile ruse au facut publice mai multe inregistrari video in care apar trei marinari ucraineni de pe navele sechestrate de Rusia in Marea Neagra, doi dintre ei afirmand ca navele au ignorat somatiile navelor rusesti si au incercat sa intre in Stramtoarea Kerci, relateaza cotidianul Kyiv Post,…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a condamnat luni ”utilizarea fortei de catre Rusia in Marea Azov”, si a cerut Moscovei ”sa se abtina de la orice noua provocare”, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Condamn utilizarea fortei de catre Rusia in Marea Azov”, a scris pe Twitter polonezul,…

- Persoane necunoscute au aruncat joi cu cocktailuri Molotov asupra unei biserici emblematice din Kiev, in contextul tensiunilor religioase actuale cu Rusia privind recunoasterea unei Biserici Ortodoxe independente de tutela Moscovei, fara a produce daune semnificative, au anuntat Biserica Ucraineana…

- Printre tintele acestor noi masuri punitive americane figureaza un fost comandant al artileriei ruse, Vladimir Zaritki, fondatorul unei intreprinderi care opereaza in Crimeea, precum si un agent al serviciilor ruse de informatii (FSB), Andrei Susko, "suspectat de rapirea extrajudiciara in 2017 a…