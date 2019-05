Un comunicat al Ministerului rus al Agriculturii a confirmat marti aceasta interdictie, care vizeaza toate 'vinurile, vinurile spumante, lichiorurile si vinurile fructate' din strainatate. Desi interdictia acopera achizitiile facute de institutiile guvernamentale si organismele publice, ea nu se aplica si entitatilor comerciale. Modificarea legislativa ar urma sa intre in vigoare in luna iulie a acestui an.

Aceasta nu este prima data cand Guvernul rus introduce o astfel de interdictie care vizeaza produsele alimentare si bauturile importate. In 2016 au fost impuse restrictii organismelor…