Rusia intentioneaza sa simplifice accesul la cetatenia rusa pentru toti locuitorii Ucrainei

- Rusia intentioneaza sa simplifice procedura de acordare a cetateniei ruse pentru toti ucrainenii, nu doar pentru locuitorii din Lugansk si Donetk, a indicat sâmbata presedintele Vladimir Putin, într-o conferinta de presa la Beijing, transmite AFP, citata de Agerpres.'Ne gândim…

- Fostul premier Mihai Tudose scrie, pe pagina sa de Facebook, ca vom deveni dependenti energetic de Ungaria, in conditiile in care Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, doua hotarari care prevad inchiderea a trei mine din Valea Jiului. El scrie ca astfel va ramane deschisa o singura mina…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a declarat, joi, ca UE ar trebui sa reduca finantarea si sa impuna sanctiuni statelor membre care adopta legi ce contravin principiilor fundamentale ale Uniunii, cum ar fi o justitie independenta si libertatea presei. El a dat ca exemplu, pentru publicatia…

- Statele Unite au reafirmat miercuri ca sanctiunile pe care le-au impus Rusiei vor ramane in vigoare pana cand Moscova va "preda controlul Crimeei Ucrainei", la aproape cinci ani de la anexarea peninsulei, relateaza AFP. "In urma cu cinci ani, ocuparea Peninsulei ucrainene Crimeea de catre…

- Cresterea economica in partea de est a Uniunii Europene a incetinit in ultimul trimestru al anului trecut in conditiile in care PIB-ul a fost afectat de incetinirea cererii pentru exporturile regiuni, sustin economistii intervievati de Bloomberg. Din cele sase state care urmeaza sa dea publicitatii…