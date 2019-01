Productia de serie a acestui nou tip de pistol - numit Udav (”sarpe boa” in rusa) urmeaza sa inceapa in primavara lui 2019 si sa inlocuiasca, in armata si in politie, pistolul de tip Makarov, a anuntat intr-un comunicat conglomeratul militaro-industrial public rus Rostec.



Makarovul este un pistol semiautomat, folosit de la inceputul anilor '50. El a inlocuit, la acea vreme, pistolul sovietic de tip Tokarev.



”Makarovul este arma personala principala a ofiterilor din cadrul fortelor armate si de securitate in mai multe tari din fostul Pact de la Varsovia si in China”, a subliniat…