Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a cerut miercuri ONU sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept liderul Venezuelei si a solicitat plecarea lui Nicolas Maduro de la putere, atragandu-si imediat critici virulente din partea Rusiei, care a denuntat 'ingerintele' SUA pentru o 'schimbare de regim'…

- Toti actorii internationali stiu clar ca orice interventie militara care ar submina acordul de la Bruxelles cu NATO si KFOR va duce la o reactie din partea Serbiei, a declarat miercuri ministrul de externe sarb Ivica Dacic, citat de Tanjug. ''Toată lumea ştie că nimeni nu trebuie să…

- Inainte de obtinerea presedintiei Consiliului UE de catre Romania, la 1 ianuarie 2019, prim-ministrul Viorica Dancila si ministrul de Externe, Teodor Melescanu, au efectuat vizite oficiale in aproape toate statele din fosta Iugoslavie, desemnate geopolitic drept Balcanii de Vest. In cadrul intalnirilor…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat sambata ca Rusia doreste o Uniune Europeana "puternica, independenta, deschisa" si "suverana" in materie de securitate, dar se indoieste ca acesteia i se va "permite" sa realizeze in cele din urma acest deziderat, informeaza agentia de presa EFE…

- Rusia sprijina un plan de solutionare a crizei din Venezuela propus de Uruguay si Mexic, dar nu accepta propunerile Uniunii Europene si condamna amenintarile Statelor Unite de a invada tara din America Latina, a declarat luni ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de agentia Xinhua. "Vom sustine…

- Spania, Germania, Franța și Marea Britanie l-au avertizat pe șeful de stat venezuelean Nicolas Maduro ca trebuie sa organizeze alegeri anticipate in termen de opt zile, altfel statele europene il vor recunoaște oficial pe liderul opoziției, Juan Guaido, care s-a autoproclamat zilele trecute „președinte…

- Statele Unite au cerut convocarea de urgenta a Consiliului de Securitate in urma crizei din Venezuela. Washingtonul il sustine pe liderul opozitiei, Juan Guaido, care si-a asumat conducerea tarii, si vrea sa-l schimbe pe Nicolas Maduro.

- In acest context, presedintele kosovar a amintit ca a vorbit cu Vladimir Putin in urma cu doua luni la Paris.'Am fost inspirat de discutia directa si corecta pe care am avut-o cu presedintele Putin acum doua luni la Paris. Presedintele Putin a spus ca daca Kosovo si Serbia vor ajunge la un acord…