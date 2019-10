Stiri pe aceeasi tema

- O situație ”ieșita din comun” s-a produs, pe 17 octombrie, in timpul exercițiilor de comanda strategice „Grom-2019”, conduse de președintele rus Vladimir Putin. Dupa cum a aflat publicatia rusa Vedomosti, de la doua surse apropiate Ministerului rus al Apararii, submarinul nuclear K-44 ”Ryazan” nu a…

- Doua avioane cu personal tehnic-militar din Rusia au sosit in Venezuela, a anuntat sambata presedintele in exercitiu venezuelean Nicolas Maduro, care saptamana aceasta a efectuat o vizita la Moscova in cadrul careia s-a intalnit cu seful statului rus Vladimir Putin, informeaza agentia de presa RIA…

- Moscova si Beijingul dezvolta o relatie mai apropiata in ultimii ani in contextul in care raporturile lor cu Occidentul, in special cu SUA, au fost afectate de dispute comerciale si de divergente privind unele conflicte regionale.''Rusia nu are un astfel de sistem de legaturi interguvernamentale…

- Un tânar actor arestat la începutul lunii august în timpul unei manifestari a opoziției din Moscova a fost condamnat luni la trei ani și jumatate de închisoare pentru violențe împotriva forțelor de ordine, a anunțat Comitetul rus de ancheta, potrivit AFP. Din înregistrari…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a respins joi posibilitatea incheierii unui tratat de pace intre Rusia si Japonia, care sa puna capat oficial celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Reuters.Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe, care…

- 'Noi am propus SUA si altor tari membre NATO sa ia in considerare posibilitatea de a anunta un moratoriu asupra desfasurarii armelor cu raza intermediara de actiune', a afirmat ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov intr-un interviu acordat TASS. 'Acesta ar fi un moratoriu comparabil cu…

- Navalnii ispaseste din aceasta saptamana o pedeapsa de 30 de zile de inchisoare pentru ca lansase un apel la organizarea unei manifestatii la Moscova pentru a protesta fata de refuzul puterii de a permite candidatilor opozitiei sa participe la alegerile municipale din capitala rusa preconizate sa…