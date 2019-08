Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si China au efectuat marti primul zbor comun de patrulare in regiunea Asia-Pacific, a anuntat Ministerul rus al Apararii, mentionand ca aceasta prima misiune aeriana comuna a avut ca scop o mai buna interactiune intre cele doua armate ale aerului si consolidarea stabilitatii globale si nu a…

- O explozie a provocat panica vineri in orașul Christchurch din Noua Zeelanda. Mai multe persoane au fost ranite in urma unei deflagrații provocate de o scurgere de gaze dintr-o locuința. Autoritațile din Noua Zeelanda au anunțat vineri ca un incident grav a avut loc in orașul Christchurch. O casa a…

- Serviciul pentru situatii exceptionale din Rusia anunta ca in urma incendiului la centrala electrica a decedat o persoana, o femeie care lucra in calitate de paznic. Totodata, numarul persoanelor ranite a crescut la 13, transmite RIA novosti.

- Mai multe persoane au fost ranite intr-o explozie provocata de o acumulare de gaze in orasul Plantation din statul Florida, informeaza AFP si Xinhua. Potrivit media locale, explozia s-a produs intr-un centru comercial ale carui vitrine si o parte din acoperis au fost distruse de suflu. 'Explozie…

- Cel puțin 15 persoane au murit și alte 75 au fost ranite in imbulzeala creata pe un stadion din orașul Antananarivo din Madagascar, unde a fost organizata o parada militara cu ocazia Zilei Naționale a Independenței, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters. Richard Rakotonirina, ministrul Apararii…

- Mai multe explozii au avut loc sambata intr-o fabrica de explozibili din orasul Jerjinsk, din centrul Rusiei, soldandu-se cu cel putin 15 raniti, relateaza agentiile de stiri TASS si Interfax, citand autoritatile locale din domeniul sanitar, informeaza Reuters. O sectiune a cladirii unde s-au produs…

- Cel putin sapte persoane au fost ranite vineri intr o explozie produsa in orasul Lyon din estul Frantei, au indicat surse concordante citate de AFP si Reuters, relateaza AGERPRES.Potrivit politiei, explozia a avut loc pe o strada pietonala din centrul orasului.Parchetul a indicat ca deflagratia ar fi…

- Tragedia s-a produs intr-un bloc de apartamente din regiunea Rostov din Rusia, au transmis autoritațile locale, menționand ca, cel mai probabil, explozia a fost provocata de o scurgere de gaze, relateaza agenția de presa Tass, potrivit Mediafax.Explozia a afectat in total șapte apartamente,…