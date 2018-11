Stiri pe aceeasi tema

- Printre tintele acestor noi masuri punitive americane figureaza un fost comandant al artileriei ruse, Vladimir Zaritki, fondatorul unei intreprinderi care opereaza in Crimeea, precum si un agent al serviciilor ruse de informatii (FSB), Andrei Susko, "suspectat de rapirea extrajudiciara in 2017 a…

- Italia nu va sprijini prelungirea sanctiunilor economice instituite de Uniunea Europeana impotriva Rusiei, a declarat miercuri la Moscova vicepremierul italian Matteo Salvini, transmite agentia Reuters. Sanctiunile impotriva Rusiei au fost initiate de UE in anul 2014, dupa ce Rusia a anexat peninsula…

- Ambasada rusa in Marea Britanie a transmis ca Londra depune eforturi energice in sprijinul adoptarii de catre UE a unor noi sancțiuni impotriva Moscovei, scopul acestei acțiuni fiind de a submina relațiile dintre Rusia și Uniunea Europeana dupa Brexit, informeaza agenția de știri Tass, citata de Mediafax.

- Ministrul rus de Finante, Anton Siluanov, a anuntat ca Executivul de la Moscova are pe masa un plan pentru "dedolarizarea" partiala a economiei ruse, printr-o serie de masuri cum ar fi utilizarea mai restransa a dolarului american in tranzactiile Moscovei cu alte state. Planul, menit să…

- Rusia si Turcia s-au pus de acord asupra granitelor 'zonei demilitarizate" pe care presedintii rus Vladimir Putin si turc, Recep Tayyip Erdogan, doresc sa o instituie in provincia Idlib pentru a evita un asalt asupra ultimului bastion al rebelilor in Siria, a anuntat vineri seful diplomatiei…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu (FOTO) a promis marti, 18 septembrie, ca tara sa va continua sa actioneze impotriva prezentei iraniene in Siria vecina aflata in razboi, unde un avion militar rusesc a fost accidental doborat, in noaptea de luni spre marti, de catre antiaeriana siriana in cursul…

- CHIȘINAU, 13 sept — Sputnik. Cele doua persoane suspectate de Londra de implicare în „Cazul Skripal”, Alexandr Petrov și Ruslan Boșirov, au declarat într-un interviu pentru Sputnik și RT ca ei nu înțeleg de ce apar separat în fotografiile raspândite…

- CHIȘINAU, 13 sept — Sputnik. Cele doua persoane suspectate de Londra de implicare în „Cazul Skripal”, Alexandr Petrov și Ruslan Boșirov, au declarat într-un interviu pentru Sputnik și RT ca ei nu înțeleg de ce apar separat în fotografiile raspândite…