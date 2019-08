Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat sâmbata ca dorește sa se întâlneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în acest weekend în zona demilitarizata (DMZ), la granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, anunța Reuters.Trump, care este în Osaka,…

- Uniunea Europeana (UE) a decis sa amane pana in luna octombrie decizia sa cu privire la angajarea de negocieri pentru aderare cu Macedonia de Nord si Albania, informeaza AFP. "Consiliul European va reveni asupra acestei probleme pentru a ajunge la o decizie clară imediat ce va fi posibil şi…

- Discutiile in curs la Oslo dintre reprezentantii presedintelui venezuelan Nicolas Maduro si delegatii rivalului sau Juan Guaido, sprijinit de Statele Unite, trebuie sa se concentreze numai asupra plecarii liderului socialist, a afirmat marti diplomatia americana, relateaza AFP. "Luam act…

- Presedintele SUA Donald Trump, aflat in vizita in Japonia, a adoptat luni un ton conciliant in fata tensiunilor in crestere cu Iranul, dand asigurari ca Washingtonul nu doreste o schimbare de regim la Teheran, si s-a declarat optimist in privinta intentiilor Coreei de Nord, apreciind "inteligenta" liderului…

- Donald Trump, care se afla intr-o vizita de stat in Japonia. a adoptat un ton conciliant fata de amplificarea tensiunilor cu Iranul si a dat asigurari ca Washingtonul nu cauta o schimbare de regim la Teheran, s-a aratat optimist cu privire la intentiile Coreei de Nord si a laudat ”inteligenta” dictatorului…

- Kim Yeon-chul va efectua miercuri prima vizita din mandatul sau la biroul inaugurat in septembrie anul trecut in localitatea nord-coreeana Kaesong, iar acolo oficialul se va intalni cu personalul sud-coreean (circa 25 de functionari), a confirmat marti pentru EFE un purtator de cuvant al ministerului.…

- In timpul convorbirilor intre cei doi lideri au fost abordate mai multe probleme, intre care si relatiile comerciale dintre cele doua tari, ajungand la concluzia ca au avut "o conversatie foarte buna". Regimul de la Phenian a facut o serie de teste de lansatoare de rachete si de "arme tactice…

- Venezuela est 'pregatita' sa reziste in cazul unui atac militar al Statelor Unite ale Americii, a declarat luni, la Moscova, ministrul de externe Jorge Arreaza, dupa intalnirea din ajun cu seful diplomatiei ruse. “Suntem pregătiţi pentru toate scenariile. Primul este diplomaţia,…