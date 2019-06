Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova dorește sa ajute la reluarea dialogului între președintele SUA, Donald Trump, și liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, în încercarea de a soluționa criza cauzata de programul nuclear al Phenianului, informeaza site-ul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova doreste sa ajute la reluarea dialogului între presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, în încercarea de a solutiona criza cauzata de programul

- Franta si Germania au jucat din nou 'cartea temperarii' marti seara in criza dintre Rusia si Consiliul Europei, asigurand Moscova ca 'isi are locul' in acest organism paneuropean, noteaza France Presse potrivit Agerpres. Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin timp de mai bine de o ora vineri despre posibilitatea incheierii unui nou acord nuclear, denuclearizarea Coreei de Nord si despre situatia politica in Venezuela, informeaza Reuters, citand Casa Alba. Purtatoarea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin timp de mai bine de o ora vineri despre posibilitatea incheierii unui nou acord nuclear, denuclearizarea Coreei de Nord si despre situatia politica in Venezuela, dar și despre Ucraina, informeaza Reuters, citand…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a confirmat joi ca este dispus sa renunțe la programul sau nuclear, dar numai daca va primi o garanție de securitate in prealabil, relateaza Associated Press. Președintele rus a subliniat ca Moscova și Washingtonul…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un și omologul sau, președintele rus, Vladimir Putin s-au intalnit, joi, pentru primul lor summit la Vladivostok. Cand s-au vazut cei doi au dat mana și au participat la o ședința foto inainte de a se retrage pentru discuții alaturi de delegațiile care ii insoțesc. Președintele…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns, miercuri, in Rusia, urmand sa se intalneasca joi cucu președintele rus Vladimir Putin in orasul Vladivostok din estul tarii, potrivit agenției oficiale nord-coreeana, KCNA. Kim Jong Un a ajuns in Rusia cu trenul și a oprit in gara Khasan. Liderul de la Phenian…