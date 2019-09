Rusia înarmează Venezuela: a trimis două avioane cu personal tehnic-militar "Presedintele Putin si-a reafirmat intregul sprijin politic, diplomatic si militar pentru Venezuela si pace. Sustinerea a venit cu cateva zile in urma...cu doua avioane cu personal al Comisiei de sprijin tehnico-militar. Specialistii rusi se afla in prezent in Venezuela. Au plecat specialistii (rusi) care au venit la inceputul anului, ei fiind inlocuiti de o noua echipa", a afirmat Maduro intr-un discurs difuzat pe Twitter.



Presedintele rus Vladimir Putin declarase anterior ca activitatile in domeniul cooperarii tehnico-militare intre Rusia si Venezuela vizand furnizarea de piese de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane cu personal tehnic-militar din Rusia au sosit in Venezuela, a anuntat sambata presedintele in exercitiu venezuelean Nicolas Maduro, care saptamana aceasta a efectuat o vizita la Moscova in cadrul careia s-a intalnit cu seful statului rus Vladimir Putin, informeaza agentia de presa RIA…

- ”Maduro efectueaza o vizita de lucru si se intalneste cu Putin miercuri, in tete-a-tete care va fi urmata de discutii ruso-venezuelene, in cursul unui mic-dejun de lucru”, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Cei doi presedinti ”vor…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat ca țara sa organizeaza exerciții militare de-a lungul graniței cu Columbia, iar aceasta decizie produce îngrijorari la Washington cu privire la o posibila creștere a tensiunilor dintre cele doua state, relateaza Mediafax citând France 24.Relația…

- Statele Unite studiaza posibilitatea de a sanctiona Rusia pentru sprijinul acordat presedintelui venezuelan Nicolas Maduro, caruia Washingtonul nu ii mai recunoaste legitimitatea, a afirmat miercuri un oficial american cu rang inalt, citat de AFP.Citește și:Mihai Tudose: Un membru Pro Romania…

- Adunarea Nationala venezueleana, controlata de opozitia fata de Nicolas Maduro, a aprobat marti reintegrarea Venezuelei in Tratatul Interamerican de Asistenta Reciproca (TIAR), o decizie care cauta sa acorde legalitate unei eventuale interventii militare straine in tara aflata in criza, relateaza…

- Autoritațile militare din SUA susțin ca un avion de vânatoare din Venezuela a urmarit în mod agresiv o aeronava de recunoaștere americana în spațiul aerian internațional, informeaza cotidianul The Guardian, citat de Mediafax. Incidentul s-a produs vineri, în aceeași zi…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro ar putea efectua o vizita oficiala în Rusia anul acesta, a declarat ministrul venezuelean de Externe, Joge Arreaza, scrie Mediafax, citând site-ul agenției Tass. "Cred ca președintele Maduro va vizita Rusia pentru a semna noi înțelegeri…

- "Dupa esecul rasunator al tuturor acestor moduri de agresiune impotriva Venezuelei, administratia (lui Donald) Trump vrea sa distruga procesul de dialog politic intre guvern si opozitie", a declarat intr-o postare pe Twitter ministrul venezuelean de externe Jorge Arreaza. Guvernul american vrea "sa…