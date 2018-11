Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a impus joi sanctiuni financiare impotriva elitei politice a Ucrainei, inghetand activele de pe teritoriul rus a sute de politicieni si oficiali ucraineni, precum si ale mai multor companii ce apartin unor oameni de afaceri ucraineni, informeaza Reuters. Sanctiunile sunt prevazute intr-un decret…

- Consilierul american pentru securitate naționala, John Bolton, a declarat vineri ca ar fi bine daca Rusia ar pleca din Crimeea și Ucraina de est, nu s-ar amesteca in alegerile din Statele Unite și ar fi mai puțin intruziva in Orientul Mijlociu, scrie Reuters. „Ar fi util in cazul in care ei (rușii)…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a declarat, ieri, la Moscova ca Roma cosnidera Rusia un jucator global essential si l-a invitat pe liderul de la Kremlin in Italia. Conte a cerut Uniunii Europene sa ridice sanctiunile economice impuse Rusiei, ca urmarea anexarii Crimeii de la Ucraina si sprijinului…

- Italia nu va sprijini prelungirea sanctiunilor economice instituite de Uniunea Europeana impotriva Rusiei, a declarat miercuri la Moscova vicepremierul italian Matteo Salvini, transmite agentia Reuters. Sanctiunile impotriva Rusiei au fost initiate de UE in anul 2014, dupa ce Rusia a anexat peninsula…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este…

- Serviciul Diplomatic palestinian și ambasadorul Palestinei la Moscova au negat declarațiile facute anterior de catre ambasador despre presupusa recunoaștere de catre Palestina a ”referendumului” din Crimeea, care a devenit pretext pentru anexarea peninsulei de catre Rusia. Aunțul a fost raspandit de…

- 'Sanctiunile raman in vigoare si vor ramane in vigoare pana la schimbarea ceruta de comportament al Rusiei', a afirmat Bolton, intr-o conferinta de presa la Kiev, transmite Reuters. Washingtonul a impus sanctiuni economice Rusiei in urma presupusei implicari a acesteia in alegerile prezidentiale…

- Intrevederea cancelarului german Angela Merkel cu presedintele rus Vladimir Putin a fost "serioasa si detaliata", a declarat un reprezentant al Kremlinului, precizand ca scopul nu a fost acela de a incheia vreun acord, doar de a "sincroniza ceasurile" in privinta unor chestiuni internationale urgente.…