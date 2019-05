Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai talibanilor si responsabili politici afgani au fost invitati sa participe la un eveniment de doua zile la Moscova, au anuntat luni surse concordante, in timp ce Rusia incearca sa se implice in negocierile de pace in Afganistan, potrivit agerpres.ro.Ceremonia, marcand 100 de…

- "Revolta a fost organizata de membri ai gruparii teroriste Stat Islamic (SI), releva comunicatul ministerului, potrivit agerpres.ro. Evenimentele, care s-au desfasurat duminica, au inceput atunci cand un grup de detinuti a capturat trei angajati ai inchisorii si i-a asasinat cu arme albe.…

- Statele Unite au afirmat vineri ca sunt de acord cu rivalii lor rus si chinez asupra unui punct cheie al negocierilor de pace din Afganistan, si anume retragerea trupelor straine din aceasta tara, relateaza AFP. Emisarul SUA pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, s-a intalnit cu emisarii chinezi si rusi…

- Statele Unite au afirmat vineri ca sunt de acord cu rivalii lor rus si chinez asupra unui punct cheie al negocierilor de pace din Afganistan, si anume retragerea trupelor straine din aceasta tara, relateaza AFP potrivit Agerpres. Emisarul SUA pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, s-a intalnit…

- Rusia "nu ameninta pe nimeni" in Venezuela, spre deosebire de Washington, a raspuns Moscova joi Statelor Unite, care au denuntat trimiterea de militari rusi la Caracas, despre care un diplomat venezuelean spune ca nu are nicio legatura cu "posibile operatiuni militare", relateaza AFP. …

- In ultimii trei ani, vizitele la universitatile din Romania ale ambasadorului Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, au devenit din ce in ce mai multe. Conform site-ului Ambasadei Rusiei in Romania, in perioada 2017-2019, Kuzmin a fost invitat sa conferentieze la universitatile din Bucuresti, Cluj si Targoviste.…

- SUA au acuzat marti Rusia si China de cresterea riscului unui conflict in spatiu, in special prin dezvoltarea armelor antisatelit, in mijlocul unei dezbateri asupra unui tratat de mentinere a pacii in spatiu, informeaza AFP. Experti din 25 de tari, inclusiv din China, Rusia si SUA, s-au reunit de luni,…

- Fara pretenții de hegemonie Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a detaliat astazi poziția, perspectivele și acțiunile țarii sale in fața conflictelor, provocarilor și a altor probleme de interes mondial, precum și dezvoltarea relațiilor internaționale La o conferința de presa, Yi a spus ca Beijingul…