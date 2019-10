Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german a criticat miercuri acordul ruso-turc menit sa-i faca pe combatantii kurzi sa se retraga din nordul Siriei si a pledat pentru o solutie internationala, care sa implice Europa, pentru reglementarea acestui conflict, informeaza AFP. "Este important ca actiunea internationala pentru reglementarea…

- Ministrul american al apararii, Mark Esper, a asigurat marti ca Washingtonul intentioneaza sa-i readuca in Statele Unite pe militarii americani care se retrag din Siria si nu urmareste sa prelungeasca sederea acestora in Irak pe termen nedefinit, scrie agerpres.ro.

- Zeci de blindate americane cu militari la bord au sosit luni la o baza americana in nord-vestul Irakului, dupa ce s-au retras de pe teritoriul Siriei, prin Kurdistanul irakian, au constatat jurnalisti AFP.

- Toti cei aproximativ 1000 de militari americani retrasi din nordul Siriei vor fi trimisi in vestul Irakului, pentru a continua campania impotriva organizației teroriste Stat Islamic (SI), a anuntat secretarul...

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca nu va sta de vorba cu vicepresedintele american, Mike Pence, si cu secretarul de stat, Mike Pompeo, asteptati la Ankara pentru a cere oprirea ofensivei turce în Siria, potrivit La Libre, citat de Rador. "Nu ma voi întâlni…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat intr-un articol de opinie publicat marti ca tara sa ii va impiedica pe combatantii din gruparea Stat Islamic (SI) sa paraseasca nord-estul Siriei, unde armata turca desfasoara o ofensiva impotriva fortelor kurde, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Ne…

- Fortele de aviatie ale Rusiei au bombardat in mod repetat mai multe spitale de pe teritoriul Siriei pentru a distruge inamicii lui Bashar al-Assad, conform unei investigatii a publicatiei The New York Times.

- Turcia a condamnat "ferm" atacul efectuat luni de avioane rusesti si siriene asupra unui convoi militar pe care l-a trimis in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, denuntand o violare a acordurilor stabilite cu Moscova, relateaza AGERPRES."Condamnam ferm acest atac care este in contradictie…