​Rusia ia măsuri mpotriva știrilor false și a criticii indecente la adresa statului Rusia va pedepsi în curând produsele media cu amenzi sau chiar închisoare pentru publicarea de știri false sau a informațiilor care arata o lipsa de respect la adresa corpurilor guvernamentale și oficiale, relateaza Boston Globe.



Procurorii vor avea puterea de a bloca site-uri fara a obține aprobare în instanța, iar publicațiile gasite vinovate de raspândirea informațiilor cu semnificație sociala false sau nesusținut de dovezi ar putea primi amenzi în valoare de 15 000 sub noua lege votata joi în camera inferioara a Parlamentului. … Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Tribunalul l-a gasit vinovat'' pe Viktor Ianukovici si l-a ''condamnat la o pedeapsa de 13 ani de inchisoare'', a declarat judecatorul Vladislav Deviatko. Procurorii cerusera o pedeapsa de 15 ani de inchisoare pentru inalta tradare, complicitate cu agresiunea militara impotriva Ucrainei si…

- Presedintele rus Vladimir Putin, intr-o scrisoare de Anul Nou adresata omologului sau american Donald Trump, a declarat duminica ca Moscova era pregatita pentru dialog in legatura cu o serie larga de probleme, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters. La sfarsitul lunii noiembrie, Trump a anulat brusc…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a urmarit miercuri testarea cu succes a noului sistem de rachete hipersonice Avangard, ce pot fi dotate cu ogive nucleare sau conventionale, a anuntat Kremlinul, potrivit...

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, sambata, ca administrația de la Kremlin ar trebui sa fie prima care sa sprijine muzica rap și cultura tinerilor din Rusia, in loc sa le cenzureze. Putin a facut aceste comentarii dupa ce o serie de concerte au fost anulate de organizatori și autoritați locale…

- Personalul, calatorii si cumparatorii au fost evacuati din cladiri, care au fost izolate, iar la fata locului echipe fac verificari, cu ajutorul chinologilor.Numarul de centre comerciale evacuate continua sa creasca, inainte de aceasta vorbindu-se despre cinci si apoi sapte magazine evacuate,…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a inceput joi o vizita oficiala de doua zile in Italia, in conditiile in care Rusia incearca sa-si intareasca relatiile cu tarile din Uniunea Europeana (UE) ce se opun sanctiunilor la adresa Moscovei, informeaza agentia de presa dpa. Vizita ministrului de externe…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acceptat invitatia de a vizita Italia, tara care este vazuta ca fiind predispusa sa accepte o detensionare a relatiilor cu Moscova si o ridicare a sanctiunilor UE, scrie Reuters, informeaza News.ro.Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte, care conduce un…

- Președintele rus Vladimir Putin a decis sa elimine parțial, incepand cu 1 ianuarie 2019, taxele vamale pentru exportul in Rusia a unor categorii de marfuri moldovenești, a anunțat pe Facebook liderul moldovean, Igor Dodon, care s-a intalnit cu Putin la Moscova, pe 31 octombrie. Potrivit lui Dodon, este…