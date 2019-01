Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii (SUA) si Uniunea Europeana (UE) au indemnat Moscova sa-i elibereze pe marinarii care au fost plasati in detentie inainte de a fi judecati, dupa ce Rusia a arestat, in noiembrie, trei nave ucrainene si echipajele acestora. Rusia a afirmat ca navele au intrat in apele…

- Rusia ar putea face un schimb intre cei 24 de marinari ucraineni luati prizonieri in noiembrie in largul Crimeei ocupate si cetateni rusi detinuti in Ucraina, dezvaluie in editia de vineri ziarul Izvestia, apropiat Kremlinului, citand o sursa diplomatica rusa de rang inalt, relateaza Reuters.

- Rusia i-ar putea preda pe cei 24 de marinari ucraineni arestati in largul Peninsulei Crimeea, ca parte a unui acord pentru un schimb de prizonieri cu Ucraina, incheiat anul trecut, informeaza vineri cotidianul rus Izvestia, citand o inalta sursa diplomatica rusa, transmite Reuters. Statele…

- Cei 24 de militari ucraineni arestați de autoritațile ruse dupa reținerea celor trei nave in Stramtoarea Kerci, peninsula Crimeea, ar putea fi eliberați in urma unui schimb de prizonieri in cursul acestui an, transmite Reuters citand unul dintre ziarele pro-guvernamentale de la Moscova, Izvestia.

- Capitanii a doua dintre vasele ucrainene sechestrate de Rusia, aflati in arest la Moscova, au refuzat sa depuna marturie, considerandu-se prizonieri de razboi, au anuntat avocatii acestora, potrivit Reuters preluata de Agerpres. Rusia a sechestrat, luna trecuta, trei nave ucrainene si pe cei…

- Presedintele rus a declarat ca este necesar ca Rusia sa ii retina pe marinari cat timp este construita acuzarea legala pentru a demonstra ca cele trei nave ucrainene au incalcat apele teritoriale ale Rusiei. El a declarat ca jurnalele de bord vor arata ca incercarea lor de a trece prin Stramtoarea Kerci…

- Ei au fost transferati cu avionul la inchisoarea Lefortovo, un penitenciar celebru din capitala Rusiei. Instante judiciare din Crimeea au decis miercuri plasarea in arest preventiv timp de 60 de zile a celor 24 de militari ucraineni capturati de Rusia in incidentul naval produs in Marea Azov. Ucraina…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au încalcat legile maritime internationale duminica, dupa ce autoritatile ruse au încercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze în jurul Crimeei în drumul spre un port ucrainean, relateaza Reuters…