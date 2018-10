Rusia, Germania, Franta si Turcia doresc un tratat de incetare a luptei din Siria

Romania are 15.980 de milionari in dolari

Averea medie a romanilor a crescut in perioada 2000 - 2018 de la 3.843 dolari/persoana la 20.321 dolari/persoana, valoarea totala a avutiei romanilor fiind, conform unui studiu realizat de Credit Suisse, de 317 miliarde de dolari, in conditiile in care avem 15.980 de milionari in dolari. Cresterea averii romanilor o… [citeste mai departe]