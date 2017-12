Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal al Securitatii Rusiei (FSB) a anuntat sambata ca a fost retinut individul care a organizat si a comis atentatul cu bomba intr-un supermarket din orasul Sankt Petersburg,...

- Serviciul Federal al Securitatii Rusiei (FSB) a anuntat sambata ca a fost retinut individul care a organizat si a comis atentatul cu bomba intr-un supermarket din orasul Sankt Petersburg, relateaza Reuters si AFP, preluate de...

- Presupusul organizator al atentatului si individul suspectat ca a instalat dispozitivul exploziv intr-un centru comercial din Sankt-Petersburg au fost arestati preventiv si sunt interogati de membri ai Comisiei speciale de ancheta, anunta Serviciul Federal rus de Securitate (FSB). Treisprezece…

- Serviciul Federal al Securitatii Rusiei (FSB) a anuntat sambata ca a fost retinut individul care a organizat si a comis atentatul cu bomba intr-un supermarket din orasul Sankt Petersburg, soldat cu 13 raniti, potrivit agentiilor ruse de presa, citate de Reuters.

- Serviciul Federal al Securitatii Rusiei (FSB) a anuntat sambata ca a fost retinut individul care a organizat si a comis atentatul cu bomba intr-un supermarket din orasul Sankt Petersburg, soldat cu...

- Absent de pe terenurile de tenis de la US Open, din luna septembrie, jucatorul francez Gael Monfils va reveni in competitie lunea viitoare in Qatar, la turneul de la Doha, dupa ce a beneficiat de un wild-card din partea organizatorilor, informeaza cotidianul L'Equipe. Jucatorul francez,…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul soldat cu 13 raniti, miercuri, intr-un supermarket din Sankt Petersburg, in Rusia, conform unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda Amaq, transmite AFP. "Atacul care a vizat alaltaieri un centru comercial din Sankt Petersburg…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate dupa atentatul produs in Sankt-Petersburg, cerand intensificarea operatiunilor antiteroriste si eliminarea islamistilor daca reprezinta pericole iminente. "Un atac terorist a avut loc ieri in Sankt-Petersburg. Recent,…

- Explozia de miercuri dintr-un supermarket din Sankt Petersburg, soldata cu 13 raniti, a fost un act terorist, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, transmit AFP si Reuters. "Ieri, la Sankt Petersburg a fost comis un act terorist", a afirmat Putin in deschiderea unei ceremonii de decorare…

- Explozia de miercuri dintr-un supermarket din Sankt Petersburg, soldata cu 13 raniti, a fost un act terorist, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin. "Ieri, la Sankt Petersburg a fost comis un act terorist", a afirmat Putin in deschiderea unei ceremonii de decorare a militarilor rusi care au…

- Aleksei Navalnii, liderul Opozitiei ruse, a facut un apel public pentru proteste masive in toata Rusia pe 28 ianuarie, transmite Reuters. Navalnii, care a fost impiedicat de autoritati sa candideze la alegerile prezidentiale din martie impotriva lui Putin, le cere rusilor sa sustina prin proteste boicotarea…

- Fostul prim-ministru al Ucrainei, Arseni Iațeniuk, a fost reținut la cererea autoritatilor judiciare din Rusia. Incidentul a avut loc in seara zilei de 23 decembrie, in timpul controlului pașapoartelor la aeroportul din Geneva, a declarat pe Facebook purtatoarea sa de cuvant Olga Lappo. „Arseni Iațeniuk,…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a precizat, vineri, inaintea unei vizite oficiale pe care o efectueaza in Rusia, ca relatiile dintre Londra si Moscova nu pot continua ca si pana in prezent, daca Rusia nu va inceta sa incerce sa destabilizeze Europa, relateaza site-ul Reuters.

- Un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, a declarat luni un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Washingtonul a…

- Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, a declarat luni ca un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Informatiile oferite de SUA in privinta unui atac planuit sa aiba loc in Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Statele Unite ar trebi sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, citat de Reuters.

- Subsidiara din Rusia a retailerului francez Auchan, prezent și in Romania, a anunțat zilele trecute ca a inceput o investigașie interna imediat dupa ce pe rafturile magazinelor au fost gasite produse suspecte contrafacute cu emblema FIFA (Federatia Internationala de Fotbal), potrivit Reuters.

- Agentiile americane de informatii au avertizat Rusia in legatura cu un complot terorist major planuit in Sankt Petersburg, permitand Moscovei sa contracareze un atac care ar fi putut ucide "un numar mare de persoane", a declarat duminica Casa Alba, potrivit Reuters.

- CIA a ajutat Rusia sa dejoace un atentat planuit asupra unei catedrale din Sankt Petersburg si presedintele rus Vladimir Putin l-a sunat duminica pe omologul sau american Donald Trump pentru a-i multumi, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters.

- Un moldovean de 19 ani a fost reținut de poliția din Sankt Petersburg. Tanarul este banuit ca ar fi violat o minora de 14 ani. Potrivit anchetei, crima ar fi avut loc in data 11 decembrie, cand tanarul se afla intr-un apartament cu victima.

- Foștii militanți din 'unitațile de bandiți' active in Siria reprezinta in prezent un pericol real dupa infrangerea gruparii Statul Islamic, mulți dintre ei intenționand sa revina in Rusia, a avertizat marți șeful Serviciului federal de securitate rus (FSB), Aleksandr Bortnikov, potrivit RIA Novosti,…

- Mihail Saakasvili, fost presedinte al Georgiei si fost guvernator al Regiunii Odesa a fost retinut vineri seara de catre fortele de securitate ucrainene, la trei zile dupa ce acesta a reusit sa evadeze din arestul Politiei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ,,Agentii Politiei…

- Rusia a fost suspendata de la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de catre Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru dopaj instituționalizat, dar unii dintre sportivii sai vor fi autorizați sa participe la competiția organizata la PyeongChang (Coreea de Sud) intre 9 și 25 februarie, sub drapelul olimpic…

- Germanii il considera pe presedintele SUA Donald Trump ca fiind o provocare mai mare pentru politica externa a Germaniei decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia sau Turcia, conform unui sondaj realizat de Fundatia Koerber, informeaza Reuters.

- Federația Internaționala de Fotbal (FIFA) a ținut sa-i linișteasca pe microbiști, afirmand ca tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din Rusia nu va fi masluita prin bile cu aspecte diferite sau prin bile incalzite ori racite. Reacția FIFA este urmarea ingrijorarii exprimate de mai mulți iubitori…

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un ''acord de dezescaladare'', a anunțat marți emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP și Reuters. …

- Curtea de Apel din Praga a decis vineri in favoarea extradarii in SUA a cetațeanului rus Evgheni Nikulin, acuzat de justiția americana de atacuri informatice care au vizat intre altele rețeaua LinkedIn, transmite Reuters citand agenția de presa ceha CTK. Decizia de vineri o confirma pe cea…

- Procurorii anticorupție au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de Liviu Dragnea și de ceilalți suspecți din dosarul "Tel Drum", a anunțat, marți, DNA. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, masurile au fost dispuse pentru recuperarea prejudiciului…

- Instrucțiunile sunt cuprinse intr-un document detaliat, de șapte pagini, pe care Kremlinul l-ar fi expediat, luna trecuta, catre 45 de companii din sectorul energetic și al utilitaților. Tematic, accentul este pus pe scenarii ce vizeaza dezvoltarea de noi locuri de munca, realizari științifice și inalta…

- Statele Unite ale Americii ar furniza acoperire de facto unitaților gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria și s-ar preface doar ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marți Ministerul Apararii rus, potrivit caruia avioane americane ar fi incercat sa impiedice lansarea…

- Parerile sunt impartite: unii cred ca frecventa e folosita de spionii rusi, altii cred ca e linia prin care Rusia va transmite comanda unui atac cu rachete nucleare. Pe frecvența de 4625 de kHz emite un post de radio misterios care da batai de cap radioamatorilor din toata lumea. Orice…

- Un acord intre Washington si Moscova ar salva multe vieti, a declarat sambata presedintele american Donald Trump dupa un dialog cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la un summit in Vietnam, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Am cazut de acord foarte rapid", le-a spus Trump…

- Serbia doreste sa-si mentina actuala politica externa de echilibru intre Rusia si Occident, a declarat ministrul de Externe al tarii, respingand astfel apelul Statelor Unite de a alege intre cele doua tabere, informeaza Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acceptat invitatia de a merge in vizita in Rusia si ar putea participa la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, care va avea loc in mai, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia RIA Novosti, relateaza Reuters,…

- Președintele german Frank-Walter Steinmeier a declarat ca Germania și Rusia sunt departe de relațiile normale din cauza anexarii ilegale a Crimeei și a agresiunii Rusiei in Donbas. Declarația a fost facuta dupa intalnirea președintelui german cu Vladimir Putin la Kremlin, raporteaza Reuters. „Suntem…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat luni ca Rusia respecta dorinta Kurdistanului irakian de a incerca sa-si afirme identitatea, dar ca acest lucru trebuie facut in cadrul unui dialog cu guvernul irakian central, relateaza agentia Reuters, conform agerpres.ro. In cadrul unor…

- Autoritatile autoproclamate din estul Libiei vor pune in circulatie pentru prima oara propriile monede, pe fondul lipsei de bani, a anuntat vineri un oficial al bancii centrale locale, o masura care arata un alt semn de dezbinare in tara ce are doua guverne rivale in est si vest, relateaza Reuters.Noile…

- Scutul antiracheta care este construit de Washington în strainatate constituie o problema esențiala pentru Rusia și China, a afirmat vineri, la Moscova, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, relateaza Reuters. În intervenția sa din cadrul unei conferințe privind neproliferarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret privind impunerea de interdictii Coreii de Nord in conformitate cu prevederile unei rezolutii adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Rezolutia, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele…

- Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu racheta efectuate de Phenian la sfarșitul anului 2016. Oficiali nord-coreeni au respins o propunere privind convorbiri directe cu omologii lor sud-coreeni la Sankt Petersburg, a anunțat luni agenția RIA Novosti, citata…

- Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu racheta efectuate de Phenian la sfarșitul anului 2016. Oficiali nord-coreeni au respins o propunere privind convorbiri directe cu omologii lor sud-coreeni la Sankt Petersburg, a anunțat luni agenția RIA Novosti, citata…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret privind impunerea de interdicții Coreii de Nord in conformitate cu prevederile unei rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters. Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele…

- Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice, susține ca Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF), care a permis sa se puna capat 'razboiului rece', este in pericol și pledeaza pentru un summit intre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin pentru a salva acest…

- O retragere a Statelor Unite ale Americii din acordul internațional referitor la programul nuclear iranian va insemna sfarșitul ințelegerii semnate in iulie 2015, a declarat vineri președintele parlamentului iranian, Ali Larijani, citat de agenția TASS, transmite Reuters. Larijani, aflat…

- Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice, susține ca Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF), care a permis sa se puna capat 'razboiului rece', este in pericol și pledeaza pentru un summit intre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin pentru a salva acest…

- Poliția rusa a arestat sâmbata peste 270 de persoane în 80 de orașe, în urma unor proteste prin care opoziția a marcat din Extermul Orient pâna la Marea Baltica ziua de naștere a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, informeaza Reuters și AFP. La Moscova, în…

- Politia rusa a arestat peste 100 de persoane în mai multe orase, în urma unor proteste prin care opozitia a marcat ziua de nastere a presedintelui Vladimir Putin, informeaza Reuters. La Moscova, în Piata Rosie, politistii au retinut pentru scurt timp câteva…

- Opozitia a iesit in strada de ziua de nastere a liderului de la Kremlin. In sprijinul politicianului arestat, Alexei Navalinii, in toata Rusia au loc proteste la acesta ora. Ce mai multi oameni iesiti sa manifesteze se afla la Moscova si Sankt Petersburg. Pana la aceasta ora 104 manifestanti au fost…

- Anunțurile publicitare platite pe Facebook din conturi false erau operate probabil din Rusia și au vizat in special Michigan și Wisconsin, doua state cruciale pentru victoria electorala a președintelui american Donald Trump, a dezvaluit miercuri CNN, citat de agențiile de presa EFE și Reuters. …