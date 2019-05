Stiri pe aceeasi tema

- Belarus a suspendat exporturile de produse petroliere ușoare, benzina și motorina catre Ucraina, Polonia și țarile baltice, din cauza calitații proaste a petrolului rusesc, a anunțat marți principalul exportator al țarii, scrie Moscow Times. Compania ruseasca, Transneft, cea care deține monopulul…

- Sorana Cîrstea și Andreea Mitu și-au aflat, sâmbata, adversarele din finala probei de dublu a turneului International de la Lugano (Elveția). Perechea româna se va duela cu echipa Veronika Kudermetova (Rusia)/Galina Voskoboeva (Kazakhstan), cap de serie numarul 1.Kudermetova (21…

- Selecționerul Romaniei, Ambros Martin (50 de ani), a cucerit cu Rostov Don Cupa Rusiei, dupa o finala cu Lada Togliatti. Ambros Martin a caștigat duminica primul trofeu in Rusia, cu Rostov Don. Campioana Rusiei a cucerit pentru a 12-a oara in istorie Cupa Rusiei, trecand in finala cu 30-28 de Lada Togliatti.…

- Trump a criticat in interviu echipa lui Mueller pentru ca ar fi fost plina de suporteri ai lui Hillary Clinton. Presedintele american a sugerat si ca investigatia face parte dintr-o campanie de defaimare a democratilor impotriva sa. Desi raportul lui Mueller nu il exonereaza complet pe Trump, presedintele…

- Mascota oficiala EURO 2020, denumita Skillzy, a fost lansata duminica seara, inaintea meciului Olanda - Germania 2-3, disputatla Amsterdam in preliminariile turneului final de peste un an. Conform celor care l-au propus, Skillzy este un personaj din cultura freestyle si stradala. Tocmai de aceea, la…

- Fundatia United By Music Romania va organiza, la sfarsitul acestei saptamani, la Sfantu Gheorghe, finala concursului de talente muzicale pentru persoane cu dizabilitati, competitie premiata cu o excursie in Olanda si un program de mentorat. Potrivit organizatorilor, preselectia, la care…

- Capitanul nationalei de handbal feminin a Romaniei, Cristina Neagu, a fost nominalizata, joi, de catre IHF, pentru a cincea oara consecutiv la titlul de cea mai buna jucatoare a lumii. Neagu a mai castigat de trei ori cea mai inalta distinctie a handbalului mondial, informeaza News.ro.Citește…