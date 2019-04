Rusia: Facebook, amendată pentru că nu a precizat unde stochează datele O instanta din Rusia a amendat Facebook vineri pentru ca nu a comunicat autoritatilor unde stocheaza datele utilizatorilor rusi, transmite Reuters, care preia agentii de presa nationale. Amenda este de 3000 de ruble, echivalentul a 47 de dolari, conform legislatiei adoptate in 2015, care obliga companiile media sa stocheze datele pe servere aflate in Rusia. Facebook nu si-a trimis niciun reprezentant la audierea de vineri, dar instanta a continuat procedura, in lipsa unei cereri de amanare, a transmis agentia Interfax, preluata de Reuters. Pentru o abatere similara, Twitter a fost amendata saptamana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

