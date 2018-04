Rusia face manevre de război în Marea Baltică Rusia a inceput sa testeze rachete cu munitie reala miercuri in Marea Baltica, alertand Letonia, tara membra a NATO, potrivit careia aceste exercitii au fortat-o sa inchida partial spatiul aerian comercial de la Marea Baltica, relateaza Reuters.



Ministerul Apararii de la Moscova anuntase luni ca Flota rusa din Marea Baltica, avand baza in enclava Kaliningrad, se pregateste pentru antrenamente de rutina, exercitii ce prevad si trageri asupra unor tinte aeriene si maritime.



'Este o demonstratie de forta', a declarat premierul leton Maris Kucinskis pentru Reuters.'Este… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inceput sa testeze rachete cu munitie reala miercuri in Marea Baltica, alertand Letonia, tara membra a NATO, potrivit careia aceste exercitii au fortat-o sa inchida partial spatiul aerian comercial de la Marea Baltica, relateaza Reuters. Ministerul Apararii de la Moscova anuntase…

- Prioritatea Pimariei Municipiului Galati de a da un suflu nou flotei Transurb SA, societatea care asigura transportul in comun in municipiul Galati, continua. Dupa ce la finalul anului trecut, parcul auto a fost partial reinnoit prin achizitionarea celor 14 troilebuze noi, astazi (n.r. - 4 aprilie 2018)…

- O persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit miercuri la un centru comercial in partea de est a Moscovei, conform informatiilor agentiei de stiri TASS, scrie Reuters. Incendiul a fost stins, conform unei surse din cadrul serviciilor de urgenta, titreaza News.ro. Agentia de stiri RIA a informat…

- Autoritatile suedeze au emis avertismente cu privire la traficul maritim civil la Marea baltica, inaintea unor exercitii militare ale Marinei ruse si unor teste ale unor rachete prevazute saptamana aceasta, relateaza The Associated Press. O reprezentanta a Administratiei Maritime suedeze, Marie Hallerfelt,…

- Rusia a starnit ingrijorarea in Letonia. Ministerul Apararii de la Riga și-a exprimat ingrijorarea fața de un anunț neașteptat al Moscovei, care intenționeaza sa efectueze trageri de racheta in Marea Baltica, intre Letonia și Suedia, saptamana viitoare. "Șeful rus al Centrului de Control al Traficului…

- Guvernul de la Londra studiaza posibilitatea aprobarii cererilor Moscovei privind acordarea de acces consular pentru Iulia Skripal, fiica fostului spion rus care a fost grav ranita in urma atacului neurotoxic de la Salisbury, atribut Rusiei, insa Moscova neaga acuzatiile, informeaza agentia Reut

- Rusia va expulza 60 de diplomați americani și va inchide consulatul SUA din Sankt Petersburg, luand astfel masuri similare celor luate de Washington impotriva Moscovei in cazul otravirii fostului spion Serghei Skripal, a anunțat joi șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, potrivit AFP.

- Ministrul francez al apararii, Jean-Yves Le Drian, a declarat joi ca presedintele Emmanuel Macron isi mentine vizita in Rusia programata pentru luna mai, deoarece este important sa aiba in continuare discutii ''sincere'' cu Moscova, in pofida acuzatiilor de implicare a Moscovei in otravirea,…

- Avioane militare dotate cu armament antisubmarin au survolat continentul nord-american, in apropiere de Polul Nord, a anuntat miercuri dupa-amiaza ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentia de presa Sputnik. Este prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece cand Rusia efectueaza zboruri…

- Moscova va evalua nivelul de ostilitate al Washingtonului si Londrei fata de Rusia inainte de a riposta la expulzarile coordonate de diplomati rusi, a declarat miercuri ministrul de externe adjunct al Rusiei, Serghei Riabkov, citat de Interfax, preluat de Reuters. In cea mai radicala actiune…

- Trei diplomați din cadrul Ambasadei Federației Ruse in Republica Moldova au fost declarați persona non-grata, transmite serviciul de presa al MAIEI. Decizia a fost deja prezentata ambasadorului rus Farit Muhametshin care a fost concocat la desiul ministerului de externe.

- Mai multe tari din Uniunea Europeana, alaturi de SUA, Ucraina si Canada, au anuntat, luni, ca expulzeaza diplomati rusi. Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului…

- Presedintele american Donald Trump a dispus expulzarea a 60 de diplomati rusi in legatura cu otravirea fostului spion Serghei Skripal in Marea Britanie.Germania si Franta au anuntat, de asemenea, ca fiecare expulzeaza cate patru diplomati rusi. Mai multe alte tari din Europa le vor exemplul,…

- Ambasadorii sunt invitati la o 'intalnire cu responsabilii si expertii Departamentului pentru problemele de neproliferare si de control al armamentelor' din Ministerul rus de Externe, a indicat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Moscova, Maria Zaharova. Intalnirea va fi consacrata…

- Un accident din care se pot invata multe lectii a avut loc recent in orasul Moscova. O camera de bord a inregistrat cum pe bulevardul Kutuzov, un sofer dornic de senzatii tari care se deplasa cu o Lada, si-a pierdut pana la urma viata din propria prostie.

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi reales inca din primul tur cu peste 75% dintre voturi si le-a multumit, duminica, sustinatorilor sai, in cadrul unui discurs sustinut in Piata Maneznaia din centrul Moscovei. Putin a precizat ca rezultatul alegerilor este o recunoastere a obiectivelor…

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- Securitatea suporterilor echipei engleze de fotbal Arsenal Londra va fi asigurata cu ocazia deplasarii lor in Rusia, in vederea meciului retur cu TSKA Moscova din sferturile de finala ale Europa League, programat pe 12 aprilie, a afirmat sambata presedintele Comitetului de organizare a Cupei Mondiale…

- In cursul audierilor in Congresul SUA, generalul Curtis M. Scaparrotti, seful Comandamentului SUA in Europa, a atras atentia ca este necesara mentinerea ritmului modernizarii capacitatilor militare pentru pastrarea superioritatii militare americane pe continentul american. "Tinand cont de…

- Ministrul afacerilor externe rus, Serghei Lavrov, a calificat vineri drept 'propaganda' afirmatiile conform carora Moscova ar fi fost implicata in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei acestuia, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'Partenerii nostri occidentali ne acuza de tot ce…

- De frica rusilor, de teama unei "actiuni agresive" din partea Moscovei, Suedia a decis sa construiasca 500 de buncare noi. Intr-un interviu acordat postului de televiziune NBC, Ove Brunnstrom, reprezentant al...

- Anul trecut, rușii amenințau navele NATO din Marea Neagra cu avioane SU-24 , care se apropiau amenințator la joasa inalțime. Iata insa ca și romanii pot! Avioane de lupta MIG 21 Lancer protejeaza navele alianței nord-atlantice aflate in cursul unor exerciții in apropierea litoralului romanesc. Adica,…

- Amenintarile președintelui rus Vladimir Putin la adresa statelor membre NATO sunt ”inacceptabile” si nu contribuie la scaderea tensiunilor, a apreciat Alianta Nord-Atlantica vineri, la o zi dupa ce liderul de la Kremlin a anuntat dezvoltarea unor noi arme nucleare, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- SUA și NATO au criticat avertismentele lansate de președintele Vladimir Putin la adresa Occidentului și au atras atenția ca Moscova lanseaza o cursa a înarmarii, încalcând, în acest timp, tratatele semnate.

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Rusia ar putea incerca sa influenteze rezultatul alegerilor nationale din Suedia din septembrie, daca autoritatile de la Moscova simt ca interesele lor strategice ar putea fi amenintate, a spus, joi, Serviciul de Securitate al Suediei, relateaza Reuters.

- Intr-un interviu publicat luni, Lavrov a acuzat NATO ca provoaca un puternic conflict cu Rusia in Balcani si si-a exprimat speranta ca, in pofida aspiratiilor sale europene, Serbia nu va abandona relatia sa de prietenie cu Moscova.El a declarat, de asemenea, ca va aborda problema unui statut…

- Afirmatiile Statelor Unite potrivit carora Rusia isi sporeste capacitatile in Marea Neagra sunt 'clar o minciuna', a declarat marti, pentru agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, Evgheni Serebrennikov, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei (camera superioara…

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- Guvernatorul Bancii Centrale a Letoniei, Ilmars Rimsevics, a fost retinut de Agentia anticoruptie a tarii, ceea ce a provocat noi ingrijorari privind sistemul financiar al unui stat membru al zonei euro, transmit Financial Times, citat de Agerpres. Ilmars Rimsevics este şi membru în Consiliul…

- Guvernatorul Bancii centrale letone, un membru-cheie al Bancii Centrale Europene (BCE), a fost retinut dupa ce a fost interogat timp de ore de autoritati in domeniul lupei impotriva coruptiei, in urma unor acuzatii de mituire si spalare de bani in sistemul financiar al acestei tari baltice, membre a…

- Luni, cabinetul de la Riga se va intalni pentru a discuta situatia, in timp ce Consiliul national de securitate va dezbate, de asemenea, problemele financiare cu care se confrunta Letonia.Autoritatile letone au cautat sa calmeze opinia publica dupa ce Ilmars Rimsevics, guvernatorul Bancii…

- În jur de 3.000 de ruși, aflați sub contract cu compania privata de securitate Wagner, lupta în Siria din 2015, potrivit site-ului rusesc Fontanka, citat de Haaretz. Zeci de astfel de mercenari ar fi fost uciși în urma unui atac eșuat asupra unei baze și rafinarii controlate de…

- CHIȘINAU, 13 feb — Sputnik. „Cel mai frumos criminal din lume", Jeremy Meeks, a ajuns recent la Moscova pentru a participa la filmarea clipului video WI-FI al prezentatoarei de televiziune Olga Buzova. În timpul liber, acesta a facut o plimbare prin centrul capitalei ruse,…

- La locul prabusirii aeronavei „Saratov Airlines” cu 71 de persoane la bord in raionul Ramensckii din suburbia Moscovei a fost descoperita si cea de-a doua cutie neagra, dupa ce inca ieri fusese anuntat despre descoperirea primei dintre ele. Despre aceasta a comunicat pentru RIA Novosti reprezentantul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prezentat condoleante rudelor celor decedati in accidentul aviatic de la Moscova si a cerut crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS.Citește…

- Nave din cadrul Fortei maritime de reactie rapida a NATO efectueaza saptamana aceasta exercitii impreuna cu Fortele navale romane, in Marea Neagra. Doua dintre cele patru grupuri maritime NATO pentru reactie rapida efectueaza un exercitiu cu Fortele navale romane saptamana aceasta, in Marea…

- Nave din cadrul Fortei maritime de reactie rapida a NATO efectueaza saptamâna aceasta exercitii împreuna cu Fortele navale române, în Marea Neagra, în scopul intensificarii abilitatii Aliantei Nord-Atlantice de a proteja "suveranitatea nationala" prin apararea…

- Politicile duse de Budapesta si Varsovia incep sa se indeparteze tot mai mult de valorile Uniunii Europene si nu servesc salvarii Occidentului, ci vin mai degraba in intampinarea intereselor Moscovei.

- Un parlamentar rus, citat de agentia de presa RIA Novosti, a afirmat luni ca Moscova a desfasurat rachete performante in enclava sa Kaliningrad, riverana Marii Baltice. Intr-o conferinta de presa, Dmitri Peskov nu a mentionat insa daca in Kaliningrad au fost desfasurate sisteme de rachete.…

- Rusia are dreptul suveran de a decide locurile de pe teritoriul sau unde isi desfasoara resursele militare, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in legatura cu relatarile potrivit carora Rusia a amplasat rachete Iskander in enclava sa Kaliningrad, informeaza Reuters.…

- Proprietarul grupului Hennes & Mauritz AB (H&M), Stefan Persson si familia, ar putea sa isi majoreze controlul asupra celui de-al doilea retailer mondial de imbracaminte printr-o oferta ce permite investitorilor sa-si converteasca dividendele in actiuni, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.…

- 24 de maimute “Scene şocante la punctul de trecere a frontierei de la Sighet. Traficanţii de ţigări i-au stropit cu benzină pe poliţiştii care i-au oprit pentru control. Maşina poliţiştilor a fost incendiată, iar unul dintre agenţi a ajuns la spital” STOP La Constanta, politistii au gasit…

- Capitala Rusiei, Moscova, este afectata de miercuri de cele mai mari ninsori cazute anul acesta, cu un strat de zapada de peste 20 de centimetri, fapt ce a ingreunat traficul auto si pietonal si a obligat serviciile de deszapezire ale Primariei sa lucreze la capacitate maxima pentru a curata strazile…

- Poliția rusa l-a reținut pe opozantul rus Alexei Navalnii la Moscova in timpul unei demonstrații organizate de acesta pentru a cere boicotarea alegerilor prezidențiale de pe 18 martie la care nu a fost admis. Pe intreg teritoriul Federației Ruse, de la Magadan la Kaliningrad, au loc acțiuni de proteste…

- Guvernul suedez va incepe anul acesta sa trimita din nou cetatenilor sai un manual despre cum ar trebui sa actioneze in cazul unui conflict armat, la trei decenii dupa ultima publicare a unui asemenea ghid, ce a inceput sa fie difuzat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza luni agentia…

- Marina militara a inceput primele exercitii in Marea Neagra din acest an Arhiva Foto: Mona Constantinescu. Fortele Navale Române au început primele exercitii în Marea Neagra din acest an, în cooperare cu partenerii din Alianta Nord-Atlantica. Aplicatiile din…

- Guvernatorul unei regiuni din estul indepartat al Rusiei cere conducerii de la Moscova sa nu puna in aplicare sancțiunile ONU impotriva Coreei de Nord, care prevad, printre altele, și expulzarea muncitorilor nord-coreeni, scrie digi24.ro.

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma,relateaza Reuters.…

- Firma Boskalis SRL va executa in perimetrele Boskalis 1, Boskalis 2, Boskalis 3, situate pe Platforma Continentala romaneasca a Marii Negre, in zona economica exclusiva a Romaniei, lucrari de imprumut si relocare a nisipului, in vederea utilizarii acestuia la reabilitarea plajelor, obiectiv cuprins…