Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat miercuri expulzarea unui diplomat ungar ca raspuns la o actiune similara a Budapestei decisa dupa otravirea in Regatul Unit a fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. 'Ca raspuns la actiunile inamicale si fara fundament ale Ungariei, partea rusa declara persona non grata…

- Rusia a anuntat miercuri expulzarea unui diplomat ungar ca raspuns la o actiune similara a Budapestei decisa dupa otravirea in Regatul Unit a fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. 'Ca raspuns la actiunile inamicale si fara fundament ale Ungariei, partea rusa declara persona non grata…

- Rusia a anuntat miercuri expulzarea unui diplomat ungar ca raspuns la o actiune similara a Budapestei decisa dupa otravirea in Regatul Unit a fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. 'Ca...

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat ca expulzeaza un diplomat ungar ca raspuns la decizia Budapestei de a expulza un diplomat rus, in cazul scandalului otravirii fostului spion rus Serghei Skripal pe 4 martie in Salisbury, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei. "In timpul unei conversatii telefonice intre cei doi presedinti, Trump…

- Ministerul de Externe de la Moscova a anuntat ca Rusia a decis sa expulzeze alti peste 50 de diplomati britanici dupa ce Marea Britanie si o serie de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, au expulzat peste 150 de oficiali rusi in urma atacului neurotoxic de la Salisbury.

- Ministerul afacerilor externe confirma declararea de catre Federația Rusa persona non grata a unui diplomat roman acreditat in Rusia, dupa o masura similara adoptata de țara noastra in spirit de solidaritate cu Marea Britanie, in cazul atacului de la Salisbury. ...

- Ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, afirma ca atmosfera la Washington este "toxica", sugerand ca situatia este specifica Razboiului Rece, cu o mare lipsa de incredere in relatiile bilaterale. Intr-un interviu acordat postului NBC News, Anatoli Antonov a reiterat ca Rusia nu s-a implicat…

- MAE a confirmat ca un diplomat roman acreditat in Rusia a fost declarat „persona non grata”, dupa o masura similara adoptata de tara noastra in semn de solidaritate cu Marea Britanie in cazul atacului de la Salisbury. „Ministerul Afacerilor Externe confirma declararea de catre Federația Rusa persona…

- Ministerul rus de Externe a anuntat vineri ca a informat ambasadorii din cele mai multe tari - intre care Romania - care au dispus sa fie expulzati diplomati rusi ca un numar egal de diplomati de-ai lor au fost declarati persona non grata, relateaza The Associated Press.Ambasadorii convocati…

- Ministerul rus de Externe a anuntat vineri ca a informat ambasadorii din cele mai multe tari care au dispus sa fie expulzati diplomati rusi ca un numar egal de diplomati de-ai lor au fost declarati persoane...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca Federația Rusa a declarat persona non grata un diplomat roman ca raspuns la decizia Romaniei de a expulza un diplomat rus in semn de solidaritate cu Marea Britanie

- Ministerul afacerilor externe confirma declararea de catre Federatia Rusa persona non grata a unui diplomat roman acreditat in Rusia, dupa o masura similara adoptata de tara noastra in spirit de solidaritate cu Marea Britanie, in cazul atacului de la Salisbury."MAE reitereaza pozitia sa de condamnare…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirma ca Federatia Rusa a declarat persona non grata un diplomat roman acreditat in Rusia, dupa o masura similara adoptata de tara noastra in spirit de solidaritate cu Marea Britanie, in cazul atacului de la Salisbury.

- Ministerul de Externe a confirmat ca un diplomat roman acreditat in Rusia a fost declarat persona non grata. Decizia Federației Ruse vine dupa ce Romania a anunțat va expulza un diplomat rus, in semn de solidaritate cu Marea Britanie in cazul Skripal.

- Mai multi ambasadori si reprezentanti diplomatici au fost convocati vineri la Ministerul rus al Afacerilor Externe, in conditiile in care Moscova continua sa expulzeze diplomati occidentali in cadrul asa-ziselor masuri 'dinte pentru dinte', parte a recentului conflict care a afectat si mai…

- Administratia Vladimir Putin va lua masuri simetrice de retorsiune impotriva tuturor tarilor care au expulzat diplomati rusi, a anuntat joi seara ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia de presa Tass. "Referitor la restul tarilor, vom furniza o reactie simetrica. Acest lucru…

- Rusia l-a convocat joi pe ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Huntsman, pentru a-i comunica masurile de represalii la decizia tarii sale de a expulza diplomati rusi in cazul otravirii spionului dublu Serghei Skripal si a fiicei acestuia, transmite agentia EFE, citata de Agerpres.

- Rusia amenința cu masuri țarile care au expulzat diplomați ruși. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a anunțat joi ca Administratia Vladimir Putin va anunta masurile luate contra SUA și țarilor din UE care au luat aceasta decizie.

- Rusia va expulza 60 de diplomați americani și va inchide consulatul SUA din Sankt Petersburg, luand astfel masuri similare celor luate de Washington impotriva Moscovei in cazul otravirii fostului spion Serghei Skripal, a anunțat joi șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, potrivit AFP.

- Rusia l-a convocat joi pe ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Huntsman, pentru a-i comunica masurile de represalii la decizia tarii sale de a expulza diplomati rusi in cazul otravirii spionului dublu Serghei Skripal si a fiicei acestuia, transmite agentia EFE. " Literalmente, in acest moment,…

- Rusia a decis expulzarea a 60 de diplomati americani si inchiderea consulatului SUA la Sankt Petersburg, a anuntat joi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP.Decizia Rusiei este un raspuns dat masurilor similare pe care Washingtonul le-a luat impotriva Moscovei intr-un gest…

- Administratia Vladimir Putin a cerut Marii Britanii sa ofere dovezi ca atacul chimic din oraselul Salisbury nu a fost comis de serviciile secrete britanice, avertizand ca, in caz contrar, va considera ca este o agresiune la adresa unor cetateni rusi.

- Administratia Vladimir Putin a cerut Marii Britanii sa ofere dovezi ca atacul chimic din oraselul Salisbury nu a fost comis de serviciile secrete britanice, avertizand ca, in caz contrar, va considera ca este o agresiune la adresa unor cetateni rusi.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca Romania, ca parte a Uniunii Europene, a dat un semnal de solidaritate cu Marea Britanie si a expulzat un diplomat rus, in contextul scandalului legat de otravirea fostului spion Serghei Skripal, si nu exclude posibilitatea ca,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca Romania, ca parte a Uniunii Europene, a dat un semnal de solidaritate cu Marea Britanie si a expulzat un diplomat rus, in contextul scandalului legat de otravirea fostului spion Serghei Skripal, si nu exclude posibilitatea ca, in…

- Austria nu va expulza niciun diplomat rus din cauza atacului neurotoxic produs in Marea Britanie, a anuntat luni seara Guvernul de la Viena, precizind ca vrea sa mentina neutralitatea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. "Sustinem decizia de chemare a ambasadorului Uniunii Europene de…

- „Urmare a concluziilor Consiliului European din 23-24 martie 2018, MAE considera ca atacul de la Salisbury reprezinta o amenințare la adresa securitații colective și a dreptului internațional. Conform concluziilor, Consiliul European este de acord cu evaluarea Guvernului Regatului Unit potrivit careia…

- Tusk a precizat ca pot fi impuse de asemenea masuri suplimentare, inclusiv noi expulzari in urmatoarele zile si saptamani. Intr-o serie de anunturi coordonate, Cehia a anuntat luni ca expulzeaza trei membri ai personalului Ambasadei Rusiei. Premierul ceh Andrej Babis a declarat ca Praga a luat aceste…

- Deciziile unor tari din cadrul Uniunii Europene si Statelor Unite de a expulza diplomati rusi reprezinta "erori", iar Rusia va raspunde simetric la aceste "provocari", avertizeaza Administratia Vladimir Putin.

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, in urma cazului otravirii unui fost spion rus, va declara persona non-grata un diplomat rus. Cazul otravirii agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea…

- Unele state membre i-au in considerare posibilitatea rechemarii proprilor diplomatilor si/ori sa-i expulzeze pe cei rusi", a declarat diplomatul in marja intalnirii Consiliului European.Potrivit acestuia, "mai putin de jumatate din tarile membre UE sunt pregatite sa-si asume astfel de masuri",…

- Cancelarul german, Angela Merkel, l-a felicitat luni pe presedintele rus, Vladimir Putin, pentru realegerea sa si a lansat un apel la "continuarea dialogului" pentru a gasi "solutii" la "provocarile bilaterale si internationale", a informat cancelaria de la Berlin, relateaza AFP. "Astazi este…

- Ministrii de Externe ai statelor Uniunii Europene au adoptat luni o pozitie de "solidaritate" cu Marea Britanie, cerand Rusiei sa ofere clarificari privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Guvernul de la Londra sustine ca Moscova se afla in spatele atacului neurotoxic…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a transmis felicitari omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru realegerea in functie, recomandandu-i sa aplice reforme pentru modernizarea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. "Presedintele Emmanuel Macron l-a felicitat pe Vladimir…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen de o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa-i comunice aceste masuri, relateaza Reuters.

- Rusia nu a primit informatii suficiente despre atacul neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, a declarat ambasadorul Rusiei la Londra, Aleksandr Iakovenko, punand sub semnul intrebarii acest caz. "Britanicii ascund de noi rezultatele evaluarilor…

- Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte de a trece la eventuale…

- Administratia Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte…

- Premierul britanic Theresa May a acuzat ieri Rusia ca este ”vinovata” de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pe sol britanic si a anuntat ca represalii suspendarea contactelor bilaterale cu Moscova si expulzarea a 23 de diplomati rusi. ”Nu exista alta concluzie decat cea potrivit careia statul…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: „Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara”. La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca „orice amenintare cu masuri punitive…

- Administratia Vladimir Putin a atentionat, marti seara, Marea Britanie, transmitandu-i recomandarea de a nu ameninta o "putere nucleara" precum Rusia, in contextul crizei generate de atacul care l-a vizat pe un fost agent secret rus.

- Rusia nu indeplinește obligațiile sale de garant al distrugerii stocurilor de arme chimice ale Siriei, a declarat ambasadorul SUA pentru dezarmare, Robert Wood, la conferința de la Geneva. Inaltul oficial american a menționat ca Moscova nu impiedica incercarile guvernului Bashar al Assad de a folosi…

- Rusia are dovezi privind "ingerinte distructive" ale unor tari occidentale in afacerile sale interne inaintea scrutinului prezidential din martie, anunta Administratia Vladimir Putin, avertizand ca poate lansa "masuri dure de contracarare". Exista dovezi privind "interferente distructive…

- Nava multirol HMS Enterprise, apartinand Fortelor Navale Regale britanice, a trecut la o distanta de doar cativa metri de vasul militar rus de aprovizionare Kyzyl-60, in sud-vestul Marii Negre, in apropiere de intrarea in Stramtoarea Bosfor, au declarat surse citate de tabloidul britanic Daily Star.…

- Administratia Vladimir Putin depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria, afirma Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite, citat de site-ul agentiei Tass.

- Spania l-a declarat vineri persona non grata pe ambasadorul Venezuelei, ca represalii fata de o masura similara luata cu o zi inainte de Guvernul venezuelean fata de ambasadorul spaniol in post la Caracas, scrie Le Figaro.

- Rusii nu vor putea "rezolva singuri" criza siriana, deoarece nu vor dispune de "mijloacele" pentru a reconstrui tara, a avertizat seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, intr-un interviu care urmeaza sa apara luni, transmite AFP. "Rusii nu vor putea rezolva singuri criza. Siria…

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass.