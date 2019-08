Rusia, explozie rachetă. Rosatom anunţă că cinci angajaţi ai săi au murit Accidentul s-a produs in timpul testarii unei rachete cu propulsie lichida, relateaza RIA, citand Rosatom. Alti trei angajati ai Rosatom au suferit rani cu grade diferite de gravitate in timpul accidentului, inclusiv arsuri. Ei beneficiaza de tratamentul medical necesar in unitati specializate, a precizat sursa citata. Autoritatile ruse au anuntat anterior ca doua persoane au murit in acest incident, iar un oras din apropiere a raportat o crestere a nivelului de radiatii dupa ce motorul unei rachete a explodat joi in centrul de testare din regiunea Arhanghelsk.



- Agenția rusa pentru energie atomica, Rosatom, a anunțat sâmbata dimineața ca cinci dintre angajații sai au murit în urma unei explozii care s-a produs joi la o baza militara din regiunea Arhangelsk, în cursul testarii unei rachete cu combustibil lichid, informeaza Reuters, agenția…

- O nava destinata colectarii si depozitarii deseurilor radioactive lichide a fost observata in Marea Alba, in zona localitatii Nionoks, in apropiere de orasul Severodvinsk (regiunea Arhanghelsk, nord-vestul Rusiei), unde la 8 august a explodat - conform autoritatilor militare ruse - un motor de racheta…

- Ministerul rus al Apararii a oferit putine detalii despre acest accident, afirmand doar ca doua persoane au fost ucise si sase ranite in urma exploziei unui motor de racheta cu propulsie lichida. Potrivit presei ruse, incidentul s-a produs joi la centrul de teste Nionoks, care face parte…

- Primaria orasului Severodvinsk a informat cu privire la o 'crestere pentru scurt timp' a radioactivitatii dupa explozia produsa joi la o baza de lansare a rachetelor in regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), in timpul testarii unui motor de racheta pe baza de combustibil lichid, deflagratia fiind…

