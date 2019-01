Rusia, explozie. Bilanțul morților în creștere Numarul mortilor ar putea creste, au declarat oficiali. Echipele de salvare cautau prin daramaturi persoanele disparute dupa o explozie de gaze produsa luni intr-o cladire de apartamente ce a facut patru morti, potrivit oficialilor locali. Alte 10 persoane au fost scoase de sub daramaturile imobilului prabusit partial in orasul Magnitogorsk din sudul Uralilor, potrivit TASS, in timp ce 16 au fost deja evacuate din cladire fara leziuni. Cu toate acestea, soarta a zeci de locatari a ramas necunoscuta. Un total de 37 de persoane sunt date disparute. Echipele de salvare trebuie sa lucreze rapid… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

