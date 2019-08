Vlad Voiculescu va candida la Primăria Capitalei din partea PLUS

Vlad Voiculescu a fost desemnat, joi, candidatul PLUS pentru Primăria Capitalei, alegerile urmând să aibă loc în anul 2020. Potrivit unui comunicat transmis de PLUS, Vlad Voiculescu a obținut 96,30% din voturile exprimate și este candidatul PLUS la Primăria Municipiului… [citeste mai departe]