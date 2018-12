Rusia este principalul risc ce ameninţă securitatea Europei de Est. Ameninţarea este reală "Principalul risc il reprezinta Rusia si actiunea Rusiei in toata regiunea Europei de Est si in special in regiunea Marii Negre, pentru ca actiunile Rusiei si ambitiile Rusiei imperialiste creeaza de fapt o amenintare absolut reala si directa fata de tari din estul Europei si fata de tari din zona Marii Negre. Asta stim cu totii si cred ca ati vazut ultimele evolutii care au fost, acest atac deja deschis, e de fapt premiera in razboiul dintre Ucraina si Rusia, cand atacul s-a produs sub pavilionul Rusiei si a fost ordonat si a fost, de fapt, desfasurat de catre fortele ruse", a spus ambasadorul,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Principalul risc privind securitatea in regiunea Europei de Est il reprezinta Rusia, deoarece actiunile acestui stat creeaza "o amenintare absolut reala si directa fata de tari din estul Europei si fata de tari din zona Marii Negre", a declarat, vineri, ambasadorul Ucrainei in Romania, Oleksandr Bankov.…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a plantat stejari in Parcul Natural Vacaresti, luni, impreuna cu membri ai asociatiei care ingrijeste parcul natural si colegi de la ambasada. "Ploaia rece de noiembrie din aceasta dimineata nu i-a impiedicat pe ambasadorul Hans Klemm, cativa colegi…

- De la 1 ianuarie, turiștii vor fi nevoiți sa scoata 5 lei in plus pentru cazare, in Cluj-Napoca și asta pentru ca autoritatile au introdus o taxa speciala. Banii vor fi folositi pentru a alimenta un buget dedicat turismului, creat pe model european. Peste 4 milioane de lei pe an se asteapta primaria…

- Pe fondul unei lipse acute de personal calificat in domeniul turismului și al ospitalitații din Romania, Asociația „Centrul de Consultanța și Management al Proiectelor“ EUROPROJECT, impreuna cu nume importante din industrie, desfașoara, in perioada mai 2018 – mai 2019, proiectul ...

- Statisticile arata ca Romania se afla pe primul loc in Europa la consumul de zahar, cu 30 de kilograme anual pe cap de locuitor. Cifra este de doua ori mai mare decat media europena. O explicatie ar fi faptul ca oamenii nu citesc etichetele produselor pe care le cumpara si daca ar face-o, ar afla ca…

- Pericolul pe care Romania il va avea de infruntat in Europa in timpul detinerii Presedintiei Consiliului UE este acela ca exista doua feluri de populisme antidemocrate - cel al democratiei iliberale si cel al tehnocratilor, considera ambasadorul roman la Berlin, Emil Hurezeanu. Diplomatul a participat…

- Pentru prima data in ultimii ani, Politia de Frontiera va putea asigura mai nou paza granitelor si cu ajutorul unor drone profesionale. In conditiile in care Romania este tara cu cel mai ridicat nivel al contrabandei din Europa de Est si una dintre cele mai afectate tari membre ale Uniunii Europene,…

- Al Dahra intenționeaza sa investeasca inca 500 de milioane de dolari in Romania in urmatorii cinci ani, in urma achiziției recente a companiei Agricost și preluarea in concesiune a Insulei Mari a Brailei, cea mai mare ferma consolidata din Europa, informeza compania. Potrivit sursei citate, Al Dahra…