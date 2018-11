“Rusia este o amenințare MAI MARE decât jihadiștii” "Rusia reprezinta astazi in mod indiscutabil o amenintare mult mai mare pentru securitatea noastra nationala decat amenintarile extremiste islamiste pe care le reprezinta Al-Qaida si gruparea Stat Islamic ", a declarat generalul Mark Carleton-Smith, seful Statului Major interarme al Marii Britanii, intr-un interviu pentru The Telegraph. Aceasta declaratie intervine dupa o vizita a sa in Estonia, unde trupe britanice sunt desfasurate in cadrul unui program al NATO, la circa 150 de kilometri de frontiera rusa. "Rusia a aratat ca este gata sa foloseasca forta militara pentru a-si apara si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

