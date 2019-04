Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Eberhard Zorn, seful Statului Major General al Germaniei, vede Rusia drept "o mare amenintare" la adresa pacii in Europa, informeaza sambata agentia dpa potrivit Agerpres. "In ceea ce priveste Europa, faptele vorbesc de la sine", a declarat generalul Zorn grupului de publicatii Redaktionsnetzwerk…

- În timpul crizei din Ucraina, premierul maghiar Viktor Orban a propus conducerii Poloniei sa ocupe teritoriile ucrainene și sa le împarta, a declarat politicianul polonez Slawomir Nitras, pentru publicația Onet.pl. Potrivit acestuia, Ungaria este o „țara periculoasa”,…

- Germania va continua sa fie alaturi de Ucraina in privinta integritatii teritoriale a acestei tari, a declarat vineri cancelarul german, Angela Merkel, dupa o intrevedere la Berlin cu presedintele ucrainean Petro Porosenko, transmite DPA. Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor…

- Vicepresedintele Statelor Unite a declarat ca atitudinea Germaniei în NATO este “inacceptabila”. Vicepresedintele american Mike Pence a considerat miercuri ca ‘inacceptabila’ atitudinea Germaniei, chemând aceasta tara aliata în NATO sa-si creasca…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Moscova este pregatita sa explice oricarui ucrainean ca nu ocupa niciun teritoriu din Ucraina, dupa ce candidatul prezidențial ucrainean Vladimir Zelenski a afirmat ca intenționeaza sa solicite Rusiei sa inapoieze teritoriile ocupate,…

- Rusia a decis sa plaseze bombardierele strategice cu capacitati nucleare Tupolev Tu-22M3 in Crimeea ca raspuns la sistemul anti-racheta american din Romania, informeaza agentia rusa RIA, facand referire la declaratiile unui parlamentar rus.

- Trimiterea unei misiuni ONU de menținere a pacii ar putea fi decisive in rezolvarea conflictului din Ucraina de Est, a declarat președintele ucrainean Petro Poroșenko, aflat in vizita la New York, relateaza site-ul publicației Washington Post, potrivit Mediafax.Poroșenko a acuzat Rusia ca…

- Rusia a incitat la protestele impotriva schimbarilor climatice desfasurate de tineri in mai multe tari europene, a declarat luni ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin, la o zi dupa ce cancelarul german Angela Merkel sugerase de asemenea o astfel de legatura, potrivit dpa. Elevi si tineri au iesit…