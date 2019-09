Rusia este deschisă la negocieri de pace cu Ucraina, cu anumite condiţii Conflictul intre fortele ucrainene lupta si separatistii pro-rusi din regiunea Donbas s-a soldat cu peste 13.000 de morti incepand din 2014, iar ciocnirile sporadice continua in ciuda unui armistitiu, reaminteste Reuters. Ucraina, Rusia, Germania si Franta au negociat ultima oara in octombrie 2016 pentru implementarea acordului de pace de la Minsk, din 2015, dar nu au reusit sa convina asupra unei incetari permanente a focului.



