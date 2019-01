Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. Potrivit președintelui rus, Moscova a trimis în decembrie Washingtonului propuneri privind menținerea Tratatului INF. Mai mult, Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita pentru un dialog serios cu Statele Unite cu privire la întreaga agenda strategica.…

- Kremlinul a respins vineri apelul Washingtonului de a elibera navele ucrainene arestate la 25 noiembrie si echipajele lor, sustinând ca acest apel nu poate avea prioritate în fata sistemului de justitie al Rusiei, dar a adaugat ca Moscova ramâne

- Rusia a lansat un avertisment sever la adresa Ucrainei vecine, dupa ce a sechestrat, recurgand la forta, trei nave ucrainene in apropiere de peninsula Crimeea, anexata in martie 2014 de Moscova, potrivit dpa. Rusia ''va curma cu fermitate orice fel de incercare de incalcare a suveranitatii…

- ”Familiile victimelor sufera din cauza comportamentului Rusiei, care neaga in continuare orice implicare in doborare, refuza sa coopereze in ancheta si raspandeste dezinformarea”, a declarat avocatul familiilor Veeru Mewa. ”Rudele celor 65 de victime - 95 de persoane au fost ucise in total…

- Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din Ministerul Apararii de la Moscova si a adaugat ca este gata sa dialogheze cu Washingtonul despre tratat. Presedintele american Donald Trump a anuntat pe 22 octombrie ca Statele Unite se vor retrage din INF, dar - potrivit…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat duminica ca Moscova dorește reluarea dialogului extins cu Statele Unite asupra tratatului privind rachetele cu raza medie si scurta semnat in timpul ”razboiului rece”, scrie Reuters, citand agențiile ruse de știri. Trump a anunțat luna trecuta intenția sa…