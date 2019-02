"Scopul misiunii este trimiterea unui echipaj pe Luna", se arata in documentul la care a avut acces agentia rusa de stiri RIA Novosti in care se arata, de asemenea, ca in 2032 se prevede lansarea unui vehicul lunar insotit de un al doilea echipaj, avand ca obiectiv "testarea unor mijloace de transport pe suprafata Lunii".

In anul urmator, cosmonautii rusi vor desfasura teste cu echipamente robotice, sau parcurgerea de distante lungi cu rover-ul, iar in 2034 va incepe constructia unei baze lunare ruse, noteaza documentul.

Fiecare expeditie va avea la baza doua lansari cu ajutorul…