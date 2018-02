Stiri pe aceeasi tema

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- In luna ianuarie 2018, productia uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 28.702 vehicule, arata o statistica publicata joi de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania - ACAROM. Pe modele, productia uzinei de la Mioveni se prezinta astfel: Dacia Duster 17.890 de unitati, Dacia Sandero…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP. Decizia a fost luata in timpul…

- Duster, Logan si Sandero s-au situat in ianuarie in topul celor mai bine vandute 25 de modele in Rusia, conform datelor publicate de Association of European Businesses (AEB), in timp ce livrarile de autoturisme si vehicule comerciale usoare pe aceasta piata au urcat cu 31%, la 102.

- Luna trecuta, pe primul loc in topul celor mai bine vandute masini in Rusia s-a situat Lada Vesta, de la AvtoVAZ (6.696 vehicule), urmata de Rio, de la Kia (6.582 unitati), Lada Granta, de la AvtoVAZ (5.315 vehicule), Creta, de la Hyundai (3.833 unitati), Polo, de la Volkswagen (3.209 vehicule),…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia…

- Rusia are inca la dispozitie masuri pe care le poate lua impotriva SUA ca riposta la sanctiuni, dar le pastreaza deocamdata, a declarat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov, potrivit unui interviu publicat luni de ziarul Izvestia, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Avand relatiile…

- Ministerul Apararii din Slovacia a transmis vineri ca poarta discutii pentru a cumpara avioane de lupta fie de tip american F-16, fie model suedez Gripen, pentru a-si inlocui avioanele de productie ruseasca MiG-29, potrivit Reuters. Ministerul a transmis ca va inainta spre aprobare guvernului…

- Multi posesori de VW si Audi mentioneaza ca aceste motoare consuma chiar si 1.5 litri de ulei pentru fiecare 1000 de km, lucru inadmisibil pentru un motor de generatie nou. De aceeasi problema se loveste si gama Lada Vesta cu motorul pe benzina de 1.8 litri si 122 CP, motor care are un…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva raportului care contine numele unor membri ai administratiei prezidentiale din Rusia, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul de Trezorerie…

- Departamentul de Stat a transmis luni Congresului SUA un raport secret in care arata ca o lege americana adoptata in 2017 a descurajat tranzactii cu armament rusesc in valoare de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Masura legislativa a fost luata ca reactie la presupusul amestec al Rusiei in…

- Politia rusa a fortat, duminica dimineata, intrarea in biroul din Moscova al liderului opozitiei, Alexei Navalnii, motivand ca ar fi primit informatii ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Alexei Navalnii a lansat, la finalul lunii decembrie,…

- Statele Unite considera Rusia responsabila pentru utilizarea armelor chimice in Siria, a afirmat sambata secretarul de stat american Rex Tillerson, citat de Reuters. "Armele chimice sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila - copiii in Siria', a afirmat oficialul american, in…

- Turcia incearca sa evite orice confruntare cu forte siriene, ruse sau americane in timpul operatiunilor sale militare din nordul Siriei, dar va lua toate masurile necesare pentru a-si asigura securitatea, a afirmat ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, transmite marti Reuters citand media…

- Compania Facebook a avertizat luni ca nu poate oferi garantii ca social media sunt in general bune pentru democratie, dar a subliniat ca face tot posibilul pentru a impiedica interventia in alegeri a Rusiei sau a altora, relateaza Reuters. Raspandirea de informatii false sau inselatoare…

- Divizia Vans a Mercedes-Benz a atins un nou record la nivel de vanzari in 2017, depasind in premiera pragul de 400.000 unitati comercializate pe parcursul unui an, potrivit unui anunt al companiei. 0 0 0 0 0 0

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati. Pe de alta parte, in Romania constructorul auto a continuat sa fie lider de piata,…

- Anul trecut au fost inmatriculate in tara peste 518.000 de masini second-hand din import, in timp ce piata masinilor noi a fost de cinci ori mai mica, arata datele DRPCIV. La inceput de 2017 a fost scos timbrul de mediu si au existat si luni in care s-au inmatriculat peste 50.000 de masini second-hand…

- In timp ce in Bucuresti aplicatii mobile de taximetrie, dezvoltate de doua firme locale de tehnologie, risca sa fie scoase din piata, tot mai multe startup-uri din afara lucreaza la proiecte care sa revolutioneze domeniul auto si cel al taximetriei. Unul dintre ele este Aurora Innovation, care lucreaza…

- Curtea Suprema din Rusia a respins, sambata, o contestatie a liderului opozitiei ruse, Alexei Navalnii, la decizia Comisiei Electorale de a ii interzice candidatura la alegerile prezidentiale din martie 2018, relateaza Reuters.

- Volkswagen AG va raporta anul acesta rezultate excelente la nivel de grup, datorita vanzarilor record de vehicule si a reducerii cheltuielilor, a afirmat directorul general Matthias Mueller intr-un interviu acordat saptamanalului german Welt am Sonntag, transmite Reuters.

- Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a facut apel luni la Statele Unite si Coreea de Nord sa inceapa negocieri, informeaza agentia RIA, citata de Reuters. Lavrov spune ca Rusia este pregatita sa faciliteze aceste discutii.

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Turcia estimează pentru anul viitor un număr de 38…

- Compania Audi, membra a grupului auto Volkswagen, a anuntat miercuri chemarea in service a 330.000 de vehicule inmatriculate in Germania, din cauza unor probleme la cablurile sistemului auxiliar de incalzire care pot provoca incendii, informeaza site-ul kfz-rueckrufe.de si agentia Reuters.

- Banca Centrala a Rusiei a anuntat vineri ca a plasat banca privata Promsvyazbank, cea de a zecea banca ruseasca, sub administrare temporara, aceasta fiind cea de-a treia interventie a bancii centrale in sprijinul unei banci private in cursul acestui an, dupa salvarea Otkritie si B&N Bank, informeaza…

- ​Tesla Motors a primit de la PepsiCo cea mai mare comanda, 100 de unitati, pentru camionul sau electric Semi Truck, totalul comenzilor primite de companie fiind de cel putin 285, scrie Reuters. Tesla a promis ca in 2019 va produce primele unitati ale camionului anuntat a avea o autonomie de 800 km.…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lectii de moralitate'' de la presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Vezi si: Ambasadorul SUA arunca…

- Duster, Logan si Sandero s-au situat in noiembrie in topul celor mai bine vandute 25 de modele in Rusia, conform datelor publicate de Association of European Businesses (AEB), in timp ce livrarile de autoturisme si vehicule comerciale usoare pe aceasta piata au urcat cu 15%, la 152.259 unitati, comparativ…

- O tanara a murit, iar o alta a fost grav ranita, intr-un accident petrecut, marti, in judetul Iasi, dupa ce masina condusa de una dintre ele a intrat pe contrasens si s-a izbit de un autoturism care venea din sens opus. Cele doua tinere, de 21 de ani, se aflau intr-un autoturism Hyundai cu care se…

- Kremlinul a transmis marti ca decizia de anul trecut a presedintelui rus Vladimir Putin de a intarzia in a raspunde noilor sanctiuni ale SUA a fost luata independent si nu a fost influentata de fostul consilier american pe securitate nationala Michael Flynn, relateaza Reuters.Flynn a pledat…

- Germanii il considera pe președintele american Donald Trump o provocare mai mare pentru politica externa a Germaniei decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia sau Turcia, potrivit unui sondaj efectuat de Fundația Koerber, relateaza marți agenția Reuters. Pe primul loc al listei…

- Ambasada SUA din Rusia a anuntat luni ca va relua unele servicii de viza in consulatele americane unde fusesera anterior suspendate din cauza expulzarii unor diplomati, situatie care i-a creat un deficit de personal, relateaza Reuters.

- Vanzarile de autoturisme noi in Spania au urcat luna trecuta cu 12,4%, la 104.170 unitati, pe fondul majorarii creditarii si al increderii consumatorilor, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor Auto din Spania (Anfac), transmite Automotive News Europe. Brandul Renault a fost lider…

- Ministerul Justiției din Rusia va incepe in aceasta saptamana sa inregistreze unele entitați media din alte țari ca ''agenți straini'', a spus luni o sursa din cadrul camerei superioare a parlamentului rus, citata de agenția de presa RIA, potrivit Reuters. Noua entitați media americane,…

- Grupul auto german Volkswagen poarta discuții vizand preluarea unei participații la GAZ, un producator rus de autovehicule comerciale ușoare, au declarat vineri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discuțiilor. Deocamdată nu este clar cât de mare este participația pe care Volkswagen…

- Grupul auto german Volkswagen poarta discutii vizand preluarea unei participatii la GAZ, un producator rus de autovehicule comerciale usoare, au declarat vineri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discutiilor. Deocamdata nu este clar cat de mare este participatia pe care Volkswagen…

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un 'acord de dezescaladare', a anuntat marti emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP si Reuters. 'Tocmai am…

- Parlamentarul si omul de afaceri rus Suleiman Kerimov a fost arestat marti seara de politia franceza pe aeroportul din Nisa in legatura cu un caz de evaziune fiscala, a anuntat un reprezentant al Parchetului francez, potrivit Reuters.Kerimov este plasat pe pozitia 21 in topul celor mai bogati…

- Grupul auto german Volkswagen si-a imbunatatit estimarile de vanzari si profit pentru 2020, datorita cererii crescute pentru noile sale modele SUV pe piete emergente precum Brazilia si Rusia.

- Grupul auto german Volkswagen si-a imbunatatit, luni, estimarile de vanzari si profit pentru 2020, datorita cererii crescute pentru noile sale modele SUV pe piete emergente precum Brazilia si Rusia, transmite Reuters. Volkswagen, cel mai mare constructor auto mondial, mizeaza in 2020 pe o…

- Carles Puigdemont, premierul demis al Cataloniei, si alti membri ai Guvernului de la Barcelona, dizolvat de Madrid, au fost audiati vineri intr-o instanta belgiana. Carles Puigdemont si alti lideri catalani sunt acuzati in Spania de rebeliune si tendinte separatiste. Spania si procurorii…

- Grupul german Volkswagen intenționeaza sa investeasca pâna în 2025 aproximativ zece miliarde de euro (11,8 miliarde de dolari) pentru a dezvolta și produce vehicule electrice în China, cea mai mare piața auto din lume, a declarat Jochem Heizmann, șeful subsidiarei chineze a VW,…

- Luna trecuta, pe primul loc in topul celor mai bine vandute masini in Rusia s-a situat Rio, de la Kia (8.779 unitati), urmata de Lada Granta si Lada Vesta, de la AvtoVAZ (8.208 si, respectiv, 6.629 vehicule), Creta, de la Hyundai (6.460 unitati), Solaris, de la Hyundai (5.110 unitati), Polo, de la Volkswagen…

- Cele trei mașini de Dacii, Duster și Logan și Sandero au cucerit piața auto din Rusia, clasandu-se in topul celor mai vandute autovehicule in primele 10 luni din an, scrie Reuters, in urma analizei datelor publicate de Association of European Businesses. Livrarile de autoturisme și vehicule comerciale…