Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul declansat de Rusia in Crimeea a continuat cu o ofensiva la nivel european. Mai multe surse online, precum si surse oficiale au tins sa reclame in ultimii ani ca acolo unde Moscova nu a reusit sa faca razboi la sol (clasic, ca in Georgia, sau hibrid, ca in Crimeea) au fost implementate strategii…

- Rusia organizeaza, incepand de marti, cele mai mari exercitii militare din ultimii 37 de ani, scrie NBC News potrivit News.ro . La exercitiile denumite Vostok 2018 vor participa 300.000 de soldati, peste 1.000 de avioane militare, elicoptere, drone si pana la 36.000 de tancuri si alte vehicule, precum…

- Moscova regreta ca mai multe state occidentale au ales sa susțina acuzațiile Londrei privind implicare Rusiei in atacul neurotoxic din Salisbury, care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal, a declarat vineri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax.…

- CHIȘINAU, 9 sept — Sputnik. Vil Mirzayanov, care pretinde ca ar fi unul dintre autorii substanței neurotoxice Noviciok, a anunțat ca a fost diagnosticat cu cancer de prostata în faza terminala. ”Medicii m-au anunțat ca am cancer de prostata în faza terminala. Au…

- CHIȘINAU, 5 sept — Sputnik. Procuratura Regala a Marii Britanii a anunțat numele cetațenilor ruși suspectați de tentativa de otravire a lui Serghei și Yulia Skripal în orașul Salisbury, informeaza RIA Novosti. BREAKING: suspects named in Skripal poisoning…

- Lavrov a raspuns la o initiativa a ministrului britanic de externe Jeremy Hunt, care ar urma sa declare in fata unei audiente la Washington, in cursul zilei de marti, ca Londra doreste ca Uniunea Europeana, pe care o va parasi anul viitor, sa-si mareasca sanctiunile asupra Moscovei. Marea…

- Delistarea planuita de operatorul rus de telefonie mobila Megafon de la Bursa din Londra este un eveniment notabil. Aceasta este una dintre companiile rusesti care activeaza in afara granitelor Rusiei si care dispune de cea mai mare lichiditate, iar delistarea este o doavada a faptului ca afacerile…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a negat ca ar avea informatii compromitatoare despre Donald Trump sau despre familia acestuia, intr-un interviu care a fost difuzat pe Fox News, scrie Politico. „Nu avem informatii despre ei si nu ar putea exista nimic despre ei. Nu vreau sa il insult pe presedintele…