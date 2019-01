Stiri pe aceeasi tema

- Doua bombardiere rusesti de tipul Su-34 s-au ciocnit vineri in aer in timp ce survolau Stramtoarea Tatara (care desparte insula Sahalin de Asia continentala si care leaga Marea Ohotsk la nord cu Marea Japoniei) in regiunea Habarovsk (Extremul Orient rus), in urma incidentului comandamentul Fortelor…

- Un manechin belarus care afirma ca detine probe ale unui amestec rus in alegerea lui Donald Trump in 2016 a fost arestata la Moscova, la sosirea avionului in care se afla din Thailanda, au declarat surse din politie penru Interfax, relateaza Reuters.

- Un tribunal din Moscova a dispus marti ca patru marinari ucraineni retinuti de Rusia in largul coastelor Crimeei, anul trecut, sa fie tinuti in arest preventiv pana la 24 aprilie, informeaza agentiile de presa ruse RIA si Interfax, preluate de Reuters, informeaza Agerpres.La 25 noiembrie 2018,…

- Curtea Tverskoy din Moscova a decis arestarea in lipsa a fondatorul fondului ”Hermitage Capita”l, William Browder, transmite „Interfax”. Intr-un nou dosar deschis in Rusia, omul de afaceri britanic este acuzat de crearea unei grupari criminale in sectorul economic. Browder este fostul angajator al avocatului…

- Ministerul Apararii al Rusiei a anuntat luni desfasurarea a peste zece avioane de lupta Suhoi SU-27 si SU-30 in Crimeea, dupa ce seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina pregateste 'o provocare' in apropierea peninsulei inainte de sfarsitul anului, transmite…

- Rusia a declarat un atasat militar, din cadrul ambasadei Slovaciei la Moscova, persona non-grata si i-a oferit doua zile pentru a parasi tara, a informat joi Ministerul rus de Externe, citat de agentia RIA, relateaza Mediafax.Ministerul rus de Externe a luat aceasta decizie in urma unei masuri…

- Un fost politist rus, care fusese deja condamnat la închisoare pe viata pentru uciderea a 22 de femei, a fost declarat vinovat, luni, de alte 56 de crime, informeaza AFP. Curtea regionala din Irkutk, în Siberia, l-a declarat pe Mihail Popkov vinovat de uciderea a 56 de femei…