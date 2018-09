Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a anunțat marți ca l-a convocat pe ambasadorul israelian la Moscova pentru a discuta despre doborarea in mod accidental a unui avion militar rusesc de forțele siriene, dupa ce Israel a lansat mai multe rachete asupra Siriei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de…

- Infanteria marina a SUA a participat timp de opt zile la exercitii militare alaturi de rebelii din sudul Siriei, transmitand astfel, potrivit unui comandant local citat de Reuters, un mesaj puternic catre Rusia si Iran. Colonelul Muhamad al-Talaa, comandantul gruparii Maghawir al Thawra,…

- Autoritatile din Rusia au trimis mai multe fregate militare in Marea Mediterana prin Stramtoarea Bosfor, fiind cea mai mare desfasurare de forte navale de la intrarea Rusiei in conflictul din Siria in anul 2015, relateaza Reuters.

- Rusia a prezentat propuneri autoritatilor turce pentru rezolvarea situatiei din nord-vestul Siriei, conform agentiei Interfax, citata de Reuters, scrie news.ro.Serghei Soigu, ministrul Apararii din Rusia, s-a intalnit cu omologul sau turc, Hulusi Akar, vineri in Moscova.Citește și: DOLIU in arta…

- Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu a declarat marti ca spera ca Turcia si Rusia sa gaseasca impreuna o solutie in ceea ce priveste problema din regiunea Idlib din nordul Siriei, controlata de rebeli, relateaza Reuters.

- Rusia va desfașura poliția sa militara la granița dintre Siria și Israel, in zona Inalțimile Golan, a anunțat astazi Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. Dislocarea din sud-vestul Siriei a insurgenților sirieni devine o problema pentru Israel, care crede ca acest lucru ar putea permite aliaților…

- Autoritațile din Rusia și Siria au construit un centru pentru refugiați in Siria, pentru a-i ajuta pe cetațenii care au migrat sa se intoarca acasa, a declarat miercuri ministrul rus al Apararii, Sergei Șoigu, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Ministerul a emis un comunicat conform caruia…

