Guvernul rus este dispus sa ofere garantii in scris de neamestec in afacerile interne ale Statelor Unite ale Americii daca Washingtonul isi asuma un angajament similar fata de Rusia, a declarat vineri Gheorghi Borisenko, seful Departamentului America de Nord din cadrul Ministerului de Externe rus, citat de EFE.



'Rusia a propus in mod repetat americanilor sa-si asume impreuna, in scris, un angajament reciproc de neingerinta in afacerile interne', a declarat Borisenko intr-un interviu acordat agentiei de presa ruse RIA Novosti, citat de EFE.



In acest sens, diplomatul…