Rusia, dispusă să ''examineze'' o eventuală revenire în G8 Rusia s-a declarat miercuri dispusa sa "examineze" o eventuala revenire in G8 prin reintegrarea in cadrul grupului celor mai industrializate, din care a fost exclusa din 2014 din cauza crizei ucrainene, informeaza France Presse. Presedintele american Donald Trump a asigurat marti ca el "ar putea face totul ca sa sustina" o reintegrare a Rusiei, marcand o noua ruptura cu aliatii sai din G7 care urmeaza sa se intalneasca in acest weekend la Biarritz, in sud-vestul Frantei. "Daca o decizie care va fi luata in acest summit va privi Rusia, atunci bineinteles noi o vom examina si ii vom raspunde", a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

