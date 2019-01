Stiri pe aceeasi tema

- Demisia lui McGurk isi va face efectul pe 31 decembrie, a precizat acest responsabil sub acoperirea anonimatului, fara a furniza alte informatii. Potrivit mai multor media americane, el decisese sa renunte la postul sau in februarie, dar si-a dat demisia mai devreme dupa evolutiile neprevazute din…

- Romanii reconsidera Turcia ca destinație, dupa mai mulți ani in care au evitat-o din cauza atacurilor teroriste, in timp ce facilitațile de calatorie catre Canada ii atrag pe tot mai mulți, arata o analiza momondo.ro. Primele zece cele mai populare destinații în rândul românilor…

- Romanii reconsidera Turcia ca destinație, dupa mai mulți ani in care au evitat-o din cauza atacurilor teroriste, in timp ce facilitațile de calatorie catre Canada ii atrag pe tot mai mulți, arata o analiza momondo.ro. Primele zece cele mai populare destinații în rândul românilor…

- Inainte de a intra in anul 2019, merita sa aruncam o privire asupra destinatiilor in care au calatorit romanii in anul care tocmai se incheie si sa tragem cateva concluzii. "Ne surprinde mai putin sa vedem faptul ca Italia sau tarile din Peninsula Iberica raman in topuri. Totusi, atunci cand…

- Premierul britanic Theresa May si Uniunea Europeana (UE) regizeaza un acord pe tema Brexit-ului care va condamna Marea Britanie la un statut de colonie, a declarat marti fostul ministru de externe al acestei tari, Boris Johnson, informeaza Reuters. 'Nimeni nu este pacalit de acest teatru. O amanare…

- Intr-o convorbire telefonica desfasurata luni cu Varadkar, sefa executivului britanic Theresa May evocase posibilitatea introducerii unui mecanism de revizuire a 'plasei de siguranta'.Leo Varadkar a reiterat cu acest prilej angajamentele anterioare potrivit carora 'plasa de siguranta' trebuie…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat vineri ca Europa doreste o solutie ordonata in dosarul Brexit si nu dezbate alte optiuni in contextul in care oficialii britanici negociaza retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Sefa executivului german a facut acest comentariu…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) semnat cu Rusia, a anuntat presedintele american, acuzand Moscova ca l-a incalcat ”ani de-a randul”. Tratatul INF privind armele nucleare cu raza intermediara de actiune a fost semnat in 1987 de catre Ronald…